EXODE : Un nouveau festival immersif de musique électronique 

Un nouveau festival voit le jour sur la Côte-Nord. La proposition : un campement de trois jours, du 22 au 24 août, afin de vivre une expérience immersive avec l’art et la musique reggae et électronique.

Pour sa première édition, le festival EXODE se tiendra sur le site du festival St-Marc Pardu dans L’Bois, à Colombier.

« Nous avons fait un échange avec St-Marc Pardu dans L’Bois. En échange d’une scène lors de leur festival, on peut installer le nôtre sur le site cet été », mentionne l’artiste baie-comois Lénième, derrière l’organisation de ce festival.

L’artiste fait partie d’un collectif qui s’appelle Nordik Soundsystem, qui organise depuis deux ans des événements secrets, de musique en pleine nature, où les gens recevaient des cordonnées pour s’y rendre.

« Cette fois-ci, on ouvre notre type d’événement et on agrandit le concept. On souhaite vraiment que les gens viennent camper pendant trois jours, pour vivre l’esprit d’un festival de musique électronique dans notre décor immersif », lance Lénième.

Il est tout de même possible de se procurer des billets pour une seule journée.

« On a un objectif d’aller chercher notre communauté, chercher les passionnés de musique. On veut partager notre passion », ajoute-t-il.

Ce dernier souligne que le collectif est doté d’équipements professionnels et habitués de ce type d’événements. « Nous installons de gros décors, on est réputé pour avoir un très bon son. »

« Il faut aussi dire que cela reste dans un esprit nord-côtier et se fait dans le respect de notre territoire », ajoute l’artiste.

Alors que le festival EXODE est actuellement en levée de fonds avec La Ruche, il est possible de se procurer des billets via l’organisme.

Le festival pourrait changer d’endroit chaque année, toujours en restant près de la Manicouagan.