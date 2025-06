(PHOTOS) Des jeunes offrent un cadeau aux élus de Forestville

Les élèves de cinquième et sixième années de l’école St-Luc de Forestville ont remis un cadeau bien spécial à la mairesse de Forestville le 13 juin à l’hôtel de ville.

Accompagnés de l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Christian Bernard Oyourou, ils ont donné une « chaise des générations ».

Créée en classe sur l’heure du dîner par de jeunes volontaires, cette chaise doit demeurer dans la salle du conseil municipal afin de rappeler aux élus de penser aux générations futures lors de leur prise de décision.

« Initiée par l’organisme Mères au front, la chaise des générations se veut comme un phare citoyen qui vient rappeler aux élus et aux dirigeants que tous les sujets qui menacent notre planète doivent être traités avec sérieux tout en tenant compte des générations à venir que nous sommes », a lu l’élève Alycia St — Pierre au nom de tous.

« À travers la chaise des générations, nous voulons vous demander de protéger notre héritage culturel dans vos prises de décisions politiques. Notre fleuve, nos forêts et toute leur biodiversité qui sont représentés sur la chaise sont des éléments clés pour notre survie en tant que Nord-Côtiers », a-t-elle poursuivi.

Alycia St -Pierre a lu un discours au nom du groupe. Photo Johannie Gaudreault

Émue d’entendre ce discours, la mairesse a soutenu la protection de l’environnement est au cœur des journées des élus.

« Quand on s’amène comme élu, quand on dit j’offre mes services à la communauté, on s’engage au nom des citoyens à défendre le bien commun. Les décisions qu’on prend aujourd’hui, il ne faut pas les prendre juste pour aujourd’hui. Il faut dire dans 25 ans, à quoi va ressembler notre ville pour faire aujourd’hui la bonne chose », a-t-elle fait savoir.

Cette initiative a permis aux étudiants d’en apprendre plus sur le métier de mairesse ainsi que le fonctionnement de la Ville. Plusieurs questions ont été posées à l’élue qui y a répondu avec grand plaisir.

M. Bernard Oyourou avait déjà réalisé la chaise des générations avec l’école des Escoumins l’an dernier. « Je voulais en faire pour chaque municipalité au départ, mais je crois qu’une par secteur sera suffisante », indique celui qui ne sait pas encore s’il répétera l’expérience ou s’il trouvera d’autres idées novatrices.

Des jeunes volontaires ont levé la main pour prendre part au projet. Photo Johannie Gaudreault

Les élèves sont venus remettre la chaise des générations le 13 juin à l’hôtel de ville. Celle-ci demeurera sur place pour rappeler aux élus de penser aux générations futures dans leurs décisions. Photo Johannie Gaudreault