Le boulevard Laflèche bientôt en travaux 

Des travaux d’asphaltage et de planage sont prévus sur le boulevard Laflèche en 2025. L’accumulation de nids-de-poule et les ornières prononcées sont des causes de la nécessité de ces réparations.

« L’objectif de ces travaux est de redonner un confort de roulement aux usagers de la route ainsi que de sécuriser la zone », indique la conseillère en communication du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Marie-Ève Hébert.

Le chantier sera situé entre l’intersection du boulevard René-Bélanger et celle de la rue De Bretagne.

Le MTMD a lancé un appel d’offres pour la réalisation de ces travaux. La date de début de ce chantier n’est donc pas connue.

Le montant estimé du contrat est de moins de 1 M$.