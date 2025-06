Le GodboutFest doit réduire son nombre de festivaliers

Comme l’annonce de la Municipalité de Godbout publiée sur les réseaux sociaux jeudi dernier a provoqué de nombreuses réactions, le GodboutFest a fait une mise à point dimanche soir. Le festival est maintenu, mais le nombre de festivaliers doit passer de 10 000 à 3 000.

Rappelons que l’organisation municipale avait divulgué ne pas permettre l’utilisation de ses terrains pour la tenue de l’événement puisque plusieurs conditions essentielles à la sécurité et à la légalité du festival n’ont pas encore été rencontrées par les organisateurs.

« Malgré nos nombreuses demandes et des résolutions votées en notre faveur, le plan d’évacuation municipal — document incontournable pour obtenir une assurance événementielle — ne nous a jamais été fourni. Faute de ce document, il nous a été impossible de contracter l’assurance requise pour un événement de grande envergure », expliquent les copropriétaires du resto pub Ancien magasin général de Godbout.

Le 4 juin, une rencontre a eu lieu avec les autorités en sécurité publique et civile. « Toujours dans l’impossibilité de nous assurer adéquatement, nous avons alors décidé de revoir notre formule, dans l’espoir de pouvoir maintenir l’événement malgré tout », font savoir les organisateurs.

Des ajustements sont donc proposés :

– Réduction de la capacité d’accueil de 10 000 à 3 000 festivaliers, avec remboursement déjà effectué pour les gens de l’extérieur de la Côte-Nord, majoritairement du Nouveau-Brunswick.

– Diminution du nombre d’agents de sécurité de 90 à une cinquantaine, dont 15 certifiés.

– Retrait d’une scène initialement prévue sur une plage jugée instable, réduisant le nombre total de scènes de trois à deux.

« Cette nouvelle version du GodboutFest aurait permis de limiter les pertes à environ 50 000 $, au lieu d’annuler l’événement et d’essuyer une perte de près de 280 000 $. Une décision lourde de conséquences, qui pourrait mettre en péril la survie même de notre entreprise ainsi qu’une bonne partie des économies d’une vie », est-il écrit dans la publication de l’entreprise.

Les entrepreneurs, qui ont entamé des démarches auprès de la Municipalité de Godbout le 26 février 2025 afin d’organiser le GodboutFest, se désolent du manque de collaboration de l’instance municipale.

« Le refus de transmettre le plan d’évacuation, les agressions verbales envers le propriétaire, la mise en demeure interdisant l’utilisation de terrains municipaux — que nous ne comptions plus occuper — ont grandement nui à toute forme de planification sereine », disent-ils en ne s’étalant pas sur le sujet.

Ces derniers ont tout de même retrouvé l’espoir d’une meilleure collaboration lors de la rencontre tenue vendredi entre les avocats des deux parties. Ils rappellent que « depuis le début, notre intention est restée la même : offrir un événement respectueux, rassembleur et sécuritaire, pour faire vivre notre village autrement qu’à travers les conflits ».

« Et tant que le dialogue reste possible, nous resterons ouverts à une collaboration sincère, respectueuse et constructive — pour le bien de toute la communauté et la vitalité culturelle de Godbout », concluent Valérie Desbiens et Harold Couturier.