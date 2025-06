Merveilles en cascade : entre la Côte-Nord et la Norvège, mon cœur balance (mais surtout, il reste ici)

Par Charlotte, votre humble et intrépide chroniqueuse exploratrice

Mes chers lecteurs et lectrices curieuses,

Précédemment, je vous promettais de partir à la découverte de ces trésors nord-côtiers qui se cachent peut-être à deux pas de chez vous. Eh bien, je n’ai pas traîné ! Me voilà déjà de retour, un peu décoiffée par les embruns et les moustiques, mais l’âme ressourcée, pour vous parler d’un endroit où la nature rugit, gronde, et vous rappelle qui est la vraie patronne ici-bas : la chute Manitou, diva aquatique de la Côte-Nord. Que dis-je ! Une star.

Ne vous laissez pas berner par son nom presque délicat, qui évoque plus une fée dans une légende mystique qu’une démonstration de force brute. Car cette chute, mes ami.e.s, tonne comme un tambour de guerre et souffle sa brume sur quiconque ose s’approcher trop près. Avec ses 35 mètres de hauteur, elle fait frissonner de plaisir les amateurs de nature sauvage, tout en humidifiant les lunettes des rêveurs éblouis.

Mais reprenons depuis le début.

Une rivière, deux rives, mille cascades

Avant de vous jeter sur votre glacière et vos espadrilles, sachez que la Chute Manitou n’est pas une vedette solitaire. Elle est la finale grandiose d’un spectacle aquatique de 150 kilomètres : la rivière Manitou. La rivière Manitou descend la Côte-Nord avec l’élégance d’un vin rouge dans un verre de cristal : sinueuse, rapide, et un peu trop intense quand on ne s’y attend pas, accusant tout de même un dénivelé de 640 mètres entre sa source et son plongeon final dans le golfe du Saint-Laurent.

Et pour les bipèdes curieux comme moi, deux sentiers permettent de saluer la rivière de chaque côté.

Côté ouest, le sentier des Cascades : 1,2 km de promenade pour admirer les petites chutes, très mignonnes, très photogéniques, parfaites pour faire croire à vos abonnés Instagram que vous êtes un.e explorateur.trice chevronné.e.

Côté est, le sentier de la Chute : 2 km de pur bonheur (+ quelques marches pour mériter son lunch) vous guide vers la Grosse Chute, la star incontestée du site. Spoiler : elle porte bien son nom. La vue, mes ami.e.s, vous en met plein les rétines. Et l’humidité, plein les chaussettes. Le grand frisson est assuré.

Entre Manitou et Henfallet : un match de haute voltige

En m’extasiant devant la force de Manitou, j’ai pensé à sa cousine scandinave : la chute Henfallet, en Norvège. Haute de 90 mètres, froide comme un fjord en février, elle rugit elle aussi dans les montagnes norvégiennes, entourée de trolls (si l’on en croit les légendes). Mais entre nous, même si Henfallet l’emporte en hauteur, Manitou gagne haut la main en charme sauvage, accessibilité, et tables de pique-nique bien situées.

Manitou : 1 | Henfallet : 0

Game over, trolls.

Petit secret de votre chroniqueuse :

Avant de vous lancer à l’assaut de la majestueuse, faites un arrêt au bureau d’accueil touristique de la Minganie (non, ce n’est pas un piège, je vous jure). Toilettes, infos utiles, carte des sentiers, et même une ou deux anecdotes locales si vous savez sourire gentiment. Puis foncez voir cette chute avant que tout le monde ne la redécouvre à la mode TikTok.

En résumé ?

Manitou décoiffe, éblouit, mouille vos lunettes et pique votre cœur. Elle mérite mieux qu’un petit détour ; elle mérite qu’on en parle autour d’un apéro et qu’on l’inscrive dans son road trip estival comme un incontournable.

À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure nord-côtière,

Toujours un peu plus trempée, toujours un peu plus charmée,

Votre impertinente et dévouée,

Charlotte