Miss Sushi remet le couvert pour soutenir les jeunes de La Relève

Préparez vos baguettes et vos papilles : le populaire Souper Miss Sushi revient pour une deuxième édition, le 26 septembre prochain, toujours au profit de la maison des jeunes La Relève de Baie-Comeau.

Après une première édition couronnée de succès à l’automne 2023 qui avait rassemblé 250 convives et permis d’amasser plus de 27 000 $, l’événement promet une soirée gastronomique haute en couleur, en saveurs et en générosité.

Ce sera Geneviève Everell, fondatrice de Sushi à la maison, qui sera de retour en personne pour concocter un festin cinq services comme lors de la première édition. Une fois de plus, elle unira son talent à celui des élèves et enseignantes du programme de Cuisine du CFP de l’Estuaire, une collaboration aussi savoureuse qu’inspirante.

Les fonds amassés permettront de bonifier les activités offertes aux jeunes, afin de mieux répondre à leurs besoins, leurs intérêts et leurs aspirations.

En plus du souper gastronomique, les invités auront aussi droit à un encan silencieux mettant en vedette des œuvres d’art, des produits locaux et d’autres trésors généreusement offerts par des commerçants et artistes de la région, et même d’un peu plus loin.