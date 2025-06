Festival de la chanson de Tadoussac : les festivaliers répondent présents

Le Festival de la chanson de Tadoussac sort de sa 41e édition avec un sourire aux lèvres : un mélange de vieux routiers et de jeunes fougueux du métier, des conditions météorologiques parfaites et un peu de folie ont fait le bonheur des festivaliers.

La directrice du Festival de la chanson de Tadoussac, Myriam Sénéchal, crie « hourra » pour sa deuxième édition en poste.

Elle qui est entrée en poste dans l’effervescence de la 40e édition a réussi, avec son équipe, à rameuter un bon nombre de festivaliers pour les trois jours de beau temps.

« C’était une édition très haute en couleur et très vivante. C’est quelque chose qu’on n’avait pas vu depuis longtemps avec autant de gens et autant de vitalité dans le village », résume Myriam Sénéchal.

La directrice estime l’achalandage à environ 6 000 festivaliers durant les quatre jours de festivités, sans compter les passeports et autres participants et invités.

« Il n’y avait presque pas de salles vides. On a senti un engouement, et le village grouillait de festivaliers qui avaient soif de musique et de festivités », affirme-t-elle.

Le Festival a d’ailleurs compté une foule éminemment historique lors du concert de Québec Redneck Bluegrass Project.

« On a vendu 800 billets individuels, et en ajoutant les passeports on a estimé la foule à près de 1 000 personnes. Je pense qu’il n’y a jamais eu autant de personnes sur le site », indique Mme Sénéchal.

Des nouveautés là pour rester

Quelques nouveautés ont été ajoutées dans la programmation du Festival, notamment depuis le départ du directeur Charles Breton en poste depuis près de 20 ans.

On y trouve des concerts sur le traversier de la Société des traversiers du Québec entre Baie-Ste-Catherine et Tadoussac qui en étaient à leur troisième année, toujours un succès permis par un partenariat avec la Société des traversiers du Québec qui va continuer dans le temps.

Dj Uniper sur la plage de la baie de Tadoussac, une collaboration avec MixBus. Photo Cloé Gagné

La collaboration avec le MixBus sur la plage a également apporté son lot de plaisir, et le match d’improvisation musical a clôturé le Festival pour une deuxième année consécutive.

« On peut dire que ça va être une tradition », annonce Myriam Sénéchal.

Basé sur les codes des matchs d’improvisation traditionnels, le match se déroule de la même façon à l’exception que les instruments de musique remplacent les dialogues.

« Ça met en valeur nos artistes locaux, et ça donne un beau mélange avec d’autres artistes de l’extérieur », explique la directrice.

De la magie dans le budget

En début d’année, le Festival a été confronté à un manque à gagner de 100 000 $ dans son budget, en raison d’une subvention manquante du Conseil des arts du Canada.

L’équipe a dû composer en vitesse avec ce trou noir budgétaire et la directrice révèle que c’est plié pour la subvention qui ne reviendra pas.

La directrice du Festival de la chanson de Tadoussac, Myriam Sénéchal. Photo Renaud Cyr

Cette dernière révèle qu’il y aura « de nouvelles subventions et de nouveaux commanditaires » à aller chercher pour la suite des choses.

Elle a porté à sa tête son chapeau haute-forme, et grâce à son équipe et quelques ajustements « a fait de la magie » pour ne pas que l’expérience des festivaliers ne soit perturbée.

« Il a fallu couper dans tous les postes budgétaires. On avait moins d’artistes cette année, et quelques modifications ont été apportées sur le site », dévoile-t-elle.

Toutefois, le Festival avait organisé une campagne de financement, et 18 000 $ ont été amassés.

« Les gens ont répondu à l’appel. Ils ont été présents, et c’est touchant », mentionne celle qui se réjouit de cette 41e édition.