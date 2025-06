L’APTS Côte-Nord lance une pétition pour des services de qualité

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de la Côte-Nord lance une campagne afin de revendiquer des services publics et des soins de santé de qualité dans les régions.

Cette campagne a pour but de sensibiliser l’ensemble de la population en appelant les gens à signer massivement une pétition, sous le thème « Avoir de l’ambition pour notre Côte-Nord : et si on osait pour

vrai? ».

« Trop souvent, il est impossible d’avoir le bon service au bon momen avec le bon professionnel », lance Kevin Newbury, représentant nationale de l’APTS Côte-Nord, en conférence de presse le 16 juin.

« Trop souvent, il faut faire des centaines de kilomètres pour consulter un médecin, attendre des mois pour des soins de base et parfois se priver tout simplement », ajoute-t-il.

Le temps est venu d’interpeller les citoyens, dit M. Newbury. Ce dernier souhaite démontrer que ces demandes syndicales reflètent ce qu’il se passe sur le terrain.

« C’est le même discours, mais c’est parce qu’on ne voit pas de changement. […] On doit faire comprendre au gouvernement nos disparités régionales », déclare-t-il.

La campagne de l’APTS a pour but d’apporter des solutions pour l’accès optimal à des soins de santé, des services de garde accessibles, des logements adaptés et abordables ainsi qu’un réseau de transport fiable.

La pétition se retrouve sur le site Internet de l’APTS.