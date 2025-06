400 places pour le camp de jour Survivor de Baie-Comeau

Le camp de jour de la Ville de Baie-Comeau propose cette année une thématique Survivor. Chaque semaine, il y a 400 places pour les jeunes de 5 à 12 ans et des activités seront organisées en lien avec la populaire émission.

« On a une thématique générale. Une année, on a eu les jeux vidéo. Les coordonnatrices ont organisé des défis, par exemple, pour délivrer la princesse Peach. Là, on travaille à trouver des défis de type survie », explique Emmy Foster, agente de développement à la Ville et responsable du camp.

L’inscription au camp de jour de Baie-Comeau se fait maintenant à la semaine. Il est possible d’inscrire son enfant pour tout l’été ou pour seulement deux ou trois semaines. Le camp débute le 23 juin, et se termine à la mi-août, soit le 8 août.

« On a deux semaines, à la fin, où il n’y a pas de service, en raison d’un problème de main-d’œuvre. J’ai des jeunes, des animateurs, qui partent à l’extérieur entre autres pour déménager avant le début de l’école », précise Mme Foster.

Cinq terrains de jeux

Le camp de jour de Baie-Comeau propose habituellement six sites pour les activités durant l’été. Un ne sera pas disponible cet été, soit le Centre Henri-Desjardins en raison des travaux.

Les cinq sites où les jeunes seront répartis sont le Centre sportif Alcoa, le Pavillon Saint-Sacrement et le Pavillon du Lac ainsi que les deux polyvalentes du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Le camp offre aussi une grande sortie par semaine, généralement à l’extérieur de Baie-Comeau.

« Le but, c’est de sortir du camp. On peut aller à Godbout pour les oiseaux de proie, à Manic-2 ou encore au village forestier à Franquelin. On est aussi déjà allé aux Escoumins au Centre de découverte du milieu marin », mentionne Emmy Foster.

« On essaie aussi de varier nos activités, d’intégrer des nouveautés. Notre camp de jour n’est pas tout à fait l’image qu’on peut se faire du camp de jour. Je dois aussi souligner notre bel accompagnement. On tente de s’adapter aux jeunes selon leurs besoins », déclare-t-elle.

La Ville compte plusieurs partenaires dans le milieu afin d’accompagner les jeunes pour une meilleure expérience du camp.

Ailleurs en Manicouagan

La municipalité de Pointe-aux-Outardes offre un camp de jour du 23 juin au 17 août. À Ragueneau, les jeunes ont un camp du 30 juin au 14 août.

Du côté de Pointe-Lebel, le camp de jour municipal se déroule du 26 juin au 8 août. Il y a 55 jeunes d’inscrits. Ils peuvent compter sur une coordonnatrice et trois moniteurs. Pour la première fois, il y aura une psychoéducatrice qui fera la supervision du camp jour.

Il n’y a aucun camp à Franquelin ni à Godbout.

