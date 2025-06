Baie-Comeau : des clubs sportifs trouvent refuge au pavillon du Lac

La Ville de Baie-Comeau a dévoilé ce matin, lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel de ville, une série de mesures concrètes visant à moderniser et optimiser ses infrastructures municipales, tant sportives qu’administratives.

L’un des points saillants de l’annonce fut le pavillon du Lac accueillera bientôt deux clubs sportifs de façon permanente.

« Nos bâtiments et nos plateaux sportifs ont besoin d’amour. C’est une priorité pour la Ville d’assurer leur préservation et d’améliorer le fonctionnement des organismes qui les utilisent », a affirmé le maire Michel Desbiens.

Le pavillon du Lac : une nouvelle vocation sportive

Dès la saison 2027-2028, le Club de gymnastique de Baie-Comeau ainsi que le Club de boxe Manicouagan seront relocalisés au pavillon du Lac. Les analyses préliminaires confirment que le bâtiment est apte à recevoir ces deux activités.

En parallèle, les installations extérieures du site poursuivent leur transformation. Le conseil municipal a donné le feu vert à la création d’un nouveau terrain de basketball prévu pour l’été 2026. Ce projet sera financé à même les sommes restantes du Fonds Toulnustouc. S’y ajouteront également des terrains neufs de tennis et de pickleball, qui devraient être prêts en juillet, ainsi qu’un nouveau système autonome de prêt gratuit de matériel de sport.

Le curling se déplace au centre Henri-Desjardins

Autre projet majeur, le déménagement du Club de curling de Baie-Comeau vers la glace B du centre Henri-Desjardins. Un appel d’offres est prévu à l’automne 2025, avec une livraison des travaux attendue à la fin de 2026.

Les travaux incluront l’aménagement de divisions pour les allées de curling, des gradins, bureaux, ateliers, l’isolation des murs extérieurs et le remplacement des systèmes de chauffage et d’éclairage. Ce réaménagement vise à pérenniser les activités du club dans un bâtiment municipal plus actif.

Réorganisation administrative et disposition d’actifs

La Ville a aussi procédé à un changement de ses espaces administratifs. Deux immeubles, situés sur les rues Mingan et de Bretagne, ont été cédés pour alléger la gestion immobilière.

Par ailleurs, trois services municipaux ont été relocalisés dont :

– Les Ressources humaines se trouvent désormais au 2, place La Salle

– Le Greffe et les Affaires juridiques sont rapatriés à l’hôtel de ville

– Le service des Technologies de l’information est temporairement relogé au 337, boulevard La Salle

De plus, en septembre, le Service des communications et du tourisme rejoindra également l’hôtel de ville.

Un chantier prioritaire pour les prochaines années

« Ces annonces me motivent beaucoup. En tant que maire, je suis convaincu que l’optimisation de nos bâtiments est un chantier prioritaire et le demeurera encore pendant plusieurs années », a conclu Michel Desbiens.