Baie-Comeau : un recueil signé par des ados d’ici

Quatorze élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau ont eu l’honneur de voir leurs mots prendre la forme d’un véritable livre.

Neuf nouvelles littéraires issues d’un long processus créatif ont été publiées dans un recueil lancé officiellement devant public le 11 juin.

Sous la thématique Les dernières minutes, ces récits sont le fruit d’un projet pédagogique imaginé par l’enseignant de français François Bouchard. Dès septembre, ses 56 élèves de 3e et 5e secondaire ont été invités à écrire une nouvelle évolutive, étape par étape, tout au long de l’année scolaire.

« Au début, les jeunes sont souvent apeurés et déstabilisés par le manque de consignes et la grande liberté, mais ils trouvent rapidement leurs repères et embarquent à fond dans l’aventure », explique M. Bouchard.

Les élèves qui ont souhaité pousser l’exercice plus loin ont peaufiné leurs textes dans l’espoir d’être édités. Résultat : 14 jeunes, seuls ou en duo, ont vu leur création retenue pour le recueil final. En parallèle, des élèves en arts plastiques ont conçu une couverture pour chaque nouvelle, tandis que la page couverture officielle a été réalisée par l’enseignante Stéphanie Clément.

Le lancement, tenu à la bibliothèque de l’école, a permis aux auteurs de présenter un extrait de leur histoire et de revenir sur leur expérience. Tous ont exprimé leur fierté et le sentiment d’avoir vécu un projet d’écriture digne de véritables écrivains.

Des exemplaires du recueil qui est produit entièrement au Québec sont désormais disponibles à la bibliothèque de l’école et, pour une deuxième année, à la bibliothèque Alice-Lane.