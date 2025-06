Baie-Comeau veut redonner vie au centre-ville Mingan

La Ville de Baie-Comeau se dote d’un plan sur 10 ans pour la dynamisation du centre-ville du secteur Mingan. L’objectif est d’y redonner vie et rendre le tout plus jeune et attractif.

« On souhaite pour 2035, c’est de faire de notre centre-ville Mingan un milieu qui est urbain, jeune, dynamique et haut en couleur. On veut incarner un espace de vie », lance Marie-Josée Paradis, directrice du Service de développement de la Ville de Baie-Comeau.

Lors d’une conférence de presse le 17 juin, elle a présenté le plan d’action qui s’articule autour de six grands chantiers.

Il y a d’abord l’aménagement d’un raccordement entre les pôles d’attraction du secteur et la mise en œuvre d’une stratégie de dynamisation commerciale.

La Ville souhaite aussi s’occuper du réaménagement des rues De Puyjalon et Bossé ainsi que du carré central.

« Dès cet automne, on se lance en travail actif pour l’idéation du carré Jalbert, pour réfléchir à l’architecture paysagère qu’on souhaite y avoir », mentionne Mme Paradis.

À court terme, on peut aussi s’attendre à l’amélioration de la sécurité des déplacements actifs et l’embellissement des lieux par le verdissement, l’art public et l’ajout de mobilier urbain.

Des enjeux qui persistent

Dans le secteur du centre-ville Mingan, la Ville se retrouve face à des enjeux persistants.

La vacance commerciale, la désuétude de certaines infrastructures et le manque de définition claire de la vocation du centre-ville seront à corriger avec le plan qu’elle propose.

« Le centre-ville Mingan mérite une attention particulière », déclare le maire Michel Desbiens.

« On va se dire la vérité. Depuis le début des années 2000 que notre centre-ville a besoin d’amour. C’est le temps que les décisions se prennent. On veut revamper ce qu’on a et le centre-ville en fait partie », poursuit-il.

À travers des ateliers de consultation et des analyses de la mobilité et ce qui a trait à l’ambiance, l’inclusion ou encore la vitalité commerciale, la Ville a pu dresser un portrait des priorités d’intervention.

L’objectif de ce plan 2025-20235 est de repositionner le centre-ville Mingan au cœur de la communauté.

« Le prochain conseil, lors de la confection du budget, devra discuter pour allouer des sommes annuelles pour s’assurer que le plan de dynamisation fonctionne », soutient le maire.