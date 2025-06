Forte hausse des dossiers liés aux stupéfiants à Pessamit

La Sécurité publique de Pessamit observe une augmentation marquée des dossiers liés aux stupéfiants depuis le début de l’année. Selon les plus récentes statistiques opérationnelles, une hausse de 275 % a été enregistrée entre le 1er janvier et le 31 mai, comparativement à la même période en 2024.

Ce bond important s’inscrit dans un contexte général d’augmentation des activités policières sur le territoire. Le nombre total de dossiers opérationnels traités par les agents de la Sécurité publique de Pessamit a augmenté de 14,8 %, alors que les dossiers de nature criminelle ont connu une hausse encore plus marquée de 45,8 %.

Parmi les infractions en hausse, plusieurs concernent des actes criminels tels que les introductions par effraction (+125 %), les crimes à caractère sexuel (+66,7 %), les bris d’engagement (+65 %) et les vols (+56,3 %). Les cas de voies de fait (+31,8 %) et de capacités affaiblies (+56 %) sont également en augmentation.

La Sécurité publique indique poursuivre ses efforts de prévention, de visibilité sur le terrain et de collaboration avec les partenaires communautaires afin d’assurer la sécurité de la population. Elle remercie les citoyens pour leur vigilance et leur collaboration, essentielles pour maintenir un milieu de vie sécuritaire et paisible à Pessamit.