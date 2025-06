Manifestation à Havre-Saint-Pierre : Pêches et Océans pourrait porter des accusations

Pêches et Océans Canada compte analyser les preuves recueillies lors de la manifestation du 14 avril, à Havre-Saint-Pierre, « afin de déterminer s’il y a eu des infractions et s’il y a lieu de porter des accusations ».

Environ 200 personnes se sont rassemblées à Havre-Saint-Pierre samedi, pour revendiquer le droit à la pêche récréative au homard. Des crustacés ont été pêchés et consommés sur place.

L’Association chasse et pêche de Havre-Saint-Pierre, qui milite pour la cause depuis plusieurs années, avait lancé l’invitation aux Nord-Côtiers.

Puisque la manifestation s’est tenue dans une ambiance pacifique et familiale, Pêches et Océans a surveillé à distance, mais affirme avoir « documenté les activités ».

« Pêches et Océans Canada entend les revendications des Nord-Côtiers et respecte leur droit de manifester pacifiquement dans le respect de la Loi sur les pêches et des autres lois et règlements qui s’appliquent», affirme le MPO.

La pêche récréative au homard est interdite au Québec.

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) rappelle que les personnes qui pêchent le homard sans permis « s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 100 000 $ ainsi qu’à la saisie des biens ayant été utilisés pour commettre les infractions (matériel de pêche, embarcations et véhicules, entre autres). »