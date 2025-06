Baie-Trinité : un couple insuffle une nouvelle vie touristique

Un vent de dynamisme souffle sur le village de Baie-Trinité qui voit son offre touristique rehausser grâce à un couple d’entrepreneurs tombés en amour avec ce coin de pays en 2022.

Karine Davignon et Jean-François Desroches ont rapidement vu le potentiel de la municipalité qui clôt le territoire de la Manicouagan. Lors de leur visite dans la région, à titre de touristes, il y a trois ans, les projets entrepreneuriaux ont germé dans leur tête.

Le couple a d’abord fait l’acquisition de l’église, laissée vacante, afin de la transformer en salle de spectacles. Aucune représentation n’a eu lieu pour le moment puisqu’il y a des étapes encore à franchir.

« L’église, pour l’instant, sert d’entrepôt. On est en rénovation. Mais on ne sait pas encore exactement ce qu’on va faire avec. Ça va dépendre des demandes de permis parce que c’est quand même beaucoup de travaux à faire », explique Mme Davignon, qui affirme avoir le soutien de la Municipalité.

Toutefois, d’autres normes doivent être respectées au niveau des permis, du gouvernement et de la sécurité, entre autres. Mais l’objectif, au départ, était de créer un festival de musique rassembleur un peu comme celui qui devait se tenir à Godbout.

Depuis l’été dernier, les deux entrepreneurs ont ouvert une cantine et un camion de cuisine de rue sur le terrain de l’église. L’offre culinaire est différente de ce qu’on peut retrouver ailleurs dans les cantines.

« On ne fait pas de hot-dogs et de hamburgers, rigole la copropriétaire. On offre entre autres des poke bowl, des wraps au poulet shishtaouk et nos bulles de la mer qui est une version réinventée avec notre préparation de pâtes assaisonnées. Ça ressemble à une grosse crêpe avec des bulles. On a les fruits de mer, la salade et tout ça éclate en bouche avec les saveurs. Ça a fait notre renommée, les gens se déplacent pour manger ça. »

Le premier été d’ouverture, en 2024, a été à la hauteur des attentes du couple. « On avait quand même des réserves par rapport au projet, mais ça a été au-delà de ce qu’on pensait. La demande était là », se réjouit Karine Davignon, précisant avoir accueilli beaucoup de gens de la Côte-Nord et de touristes.

Le beach party organisé l’an dernier a aussi attiré un grand nombre de visiteurs. « Ça a très bien répondu à la demande. Assez qu’on s’est retrouvé entre 300 et 350 personnes sur le site », se surprend encore l’organisatrice qui dévoile que d’autres événements seront mis en place cette saison.

L’église de Baie-Trinité a été achetée en 2022 et pourrait devenir une salle de spectacles dans les années à venir. Photo courtoisie

Un nouveau restaurant

Après l’église, les entrepreneurs ont décidé de reprendre le flambeau du restaurant qui se situe juste en face. L’acquisition a été officialisée dernièrement et l’ouverture est prévue en janvier 2026 puisque des rénovations sont à faire.

Le menu sera inspiré de ce qu’on retrouve à la cantine et au foodtruck, mais on y retrouvera aussi des plats appréciés auparavant par la clientèle comme les filets de morue. Le service de déjeuner sera offert contrairement aux autres établissements.

« On va aussi intégrer le permis d’alcool. C’était une grosse demande qu’il y avait au restaurant avant. Les gens mangeaient, mais il n’y avait pas de boisson », divulgue Mme Davignon qui s’assure de proposer des produits locaux comme ceux de la microbrasserie St-Pancrace et de la distillerie Québec North Shore.

Le restaurant de la Baie, qui s’appellera maintenant Les Portes du Golfe, a fermé ses portes après la saison estivale l’année dernière. Les nouveaux entrepreneurs de Baie-Trinité ont été contactés pour l’acheter et ils ont accepté l’offre.

En plus de compléter leur service alimentaire, il sera ouvert à l’année et servira de relais de motoneiges.

« On mise beaucoup là-dessus parce qu’il y avait une grosse demande pour les motoneigistes, ajoute la femme d’affaires. On sera le point central entre Sept-Îles et Baie-Comeau. Le fait qu’on ait un poste d’essence et un dépanneur, ça aide beaucoup aussi. En plus, le sentier de motoneiges passe directement derrière notre restaurant. »

Le restaurant situé en face de l’église a été acquis par le couple d’entrepreneurs dernièrement. Photo Google Maps

Des chalets locatifs

Finalement, le duo ajoute une dernière corde à son arc, soit la location de cinq chalets en bois près de la plage et du fleuve. Il a choisi l’ajout de nouvelles constructions plutôt que de rénover le presbytère et d’y aménager des chambres.

« On a dû le démolir parce qu’il y avait des travaux majeurs à faire. Il y avait eu plus ou moins d’entretien dans ce bâtiment alors il y avait même des parties qui étaient pourries. Ça ne valait pas la peine d’y investir pour faire quelques chambres d’hébergement, on a préféré se tourner vers des chalets individuels pour les familles », raconte Karine Davignon.

Le couple avait prévu commencer la location dès le 24 juin, mais les délais de livraison lui ont mis des bâtons dans les roues.

« C’était complexe parce que le traversier était trop petit pour transporter les chalets, donc là, il en manque un. Tout part du bâtiment d’accueil pour donner de l’eau courante et de l’électricité aux chalets, donc tout est décalé », précise la copropriétaire qui ne veut pas donner de date pour le lancement des réservations.

Karine Davignon et Jean-François Desroches sont originaires de Sherbrooke et des Laurentides. Ils se sont rencontrés à Cuba et ont cumulé les voyages ensemble depuis leur rencontre. Installés à Petite-Vallée en Gaspésie, ils habitent maintenant à plein temps à Baie-Trinité, un endroit qui leur rappelle leurs nombreux voyages dans le Sud.

Cinq chalets en bois seront mis en location dès que les derniers travaux seront terminés. Photo Association des motoneigistes de la Manicouagan