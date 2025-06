Pas de répit pour le bac brun!

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) rappelle aux citoyens que le compostage ne prend pas de vacances en lançant une petite capsule informative. Comment garder votre «bac cool»? Suivez le guide!

Dans les prochaines semaines, des communications ciblées et des activités de sensibilisation encourageront une utilisation optimale du bac brun en période estivale.

Les collectes ont désormais lieu chaque semaine, et ce, jusqu’à la fin septembre.

«Cette fréquence vise à réduire les nuisances (odeurs, insectes, etc.) souvent associées à la gestion des résidus alimentaires en été et ainsi maintenir et favoriser la participation citoyenne», explique-t-on.

Les résultats de la collecte sont probants. En date du 6 juin, près de 455 tonnes de matières organiques avaient été détournées de l’enfouissement. L’objectif de 1 000 tonnes, soit 30 % des déchets résidentiels, demeure en vigueur. On souhaite éviter un relâchement estival.

Aux restes de table s’ajoutent durant la belle saison une panoplie de résidus verts (feuilles, retailles d’émondage, restants de rempotage ou d’aménagement de plates-bandes, gazon tondu, traité ou non).

50 % du contenu du bac à déchets est constitué de matières organiques pouvant être compostées et valorisées.

La Régie propose quelques pistes pour éviter les odeurs et les visiteurs indésirables durant les journées chaudes:

-Emballez vos matières organiques dans du papier journal ou des sacs de papier;

-Ajoutez des matières sèches comme du carton souillé dans le fond du bac pour limiter l’humidité;

-Placez votre bac à l’ombre lorsque possible pour éviter la chaleur;

-Congelez et déposez vos résidus dans le bac juste avant la collecte;

-Gardez le couvercle fermé;

-Saupoudrez du bicarbonate de soude à l’occasion pour éviter les odeurs et les mouches;

-Vaporisez du vinaigre dans votre bac ou saupoudrez du gros sel en cas de présence d’insectes;

-Nettoyez régulièrement votre mini-bac et votre bac brun avec de l’eau et du vinaigre ou un savon doux; Mettez votre bac brun en bordure de rue à chaque collecte, même s’il n’est pas plein.

La collecte des ordures ménagère se poursuit aux deux semaines, à l’année.

” En triant adéquatement les matières organiques, il est possible de réduire de moitié le contenu du bac à ordures, ce qui rend tout à fait viable une collecte aux deux semaines “, précise Isabelle Giasson, directrice générale.

La règlementation municipale autorise un seul bac à ordures par unité d’occupation. «L’achat d’un second bac vert ne constitue pas une alternative acceptable à la participation à la collecte des matières organiques», précise-t-on.

Une capsule vidéo explicative peut être visionnée ici.