Un vent de fraîcheur souffle sur l’épicerie IGA de Baie-Comeau

C’est sous un décor flambant neuf et une ambiance festive que l’épicerie IGA extra Marché Éric & Valérie a officiellement inauguré ses rénovations majeures, un investissement de près de 9 millions de dollars qui redéfinit entièrement l’expérience client et employé.

Fini le look d’hier : le magasin arbore maintenant un design au goût du jour, lumineux et moderne, qui reflète la nouvelle identité de la bannière. Des espaces repensés, du plancher jusqu’à la salle de pause, et une variété accrue de produits viennent compléter la métamorphose.

Et les nouveautés ne s’arrêtent pas à l’esthétique. Une plus grande diversité de produits a été ajoutée, dont une section bien garnie de produits biologiques, sans oublier l’arrivée remarquée d’une boutique Rachel Berry, une première dans la région.

Un projet porté par la passion

Pour Valérie Gaudet et Éric Durand, copropriétaires du magasin depuis 2019, cette rénovation est l’aboutissement d’un rêve.

« Devenir marchand IGA était un rêve pour Éric et moi. Ce rêve est devenu réalité il y a maintenant 6 ans. Et comme on l’a mentionné, drôle de coïncidence avec la fin des travaux, mais nous avons commencé notre septième année aujourd’hui », a partagé Valérie Gaudet avec émotion.

Elle ajoute que « depuis l’acquisition du magasin en 2019, disons que nous avons eu quelques tempêtes. Certains se rappelleront l’invasion de pigeons que nous avons eue quelques jours après l’achat du magasin. Ensuite est venue la pandémie, neuf mois après l’achat du magasin. Malgré tout, nous sommes toujours là et sur notre X plus que jamais. »

Éric Durand a tenu à remercier chaleureusement leur équipe : « Notre magasin reflète encore plus notre vision. Nous sommes modernes, accueillants, fonctionnelles et pensés pour le bien-être de tous clients comme employés. Être marchand IGA, c’est plus qu’un travail, c’est une passion, une mission et chaque jour, nous en sommes fiers. »

Un modèle d’implication locale

Présent pour l’occasion, Carl Paquet, vice-président exploitation du groupe IGA, a tenu à souligner l’importance du lien entre les marchands et leur milieu.

« Une des grandes forces d’IGA, ce sont ses marchands impliqués dans leur communauté. Je trouve que ça fait très honneur à ça. Donc félicitations Valérie et Éric d’avoir regardé tout ça pour cette soirée », a-t-il déclaré.

« C’est un investissement qui est majeur, on parle de près de 9 millions de dollars qui a été investi dans la communauté. Donc c’est intéressant pour les employés de travailler dans un environnement de travail qui est complètement revampé pour la clientèle aussi pour le futur. Donc je pense que c’est un beau positionnement au niveau du magasin », conclut le vice-président.

Avec cette transformation, l’IGA de Baie-Comeau prend un nouveau virage, alliant modernité, proximité et écoresponsabilité. L’inauguration, bien plus qu’une simple coupe de ruban, marque l’entrée dans une nouvelle ère où le commerce de proximité ne rime plus seulement avec service, mais aussi avec vision.