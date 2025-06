CHRONIQUE | Ton corps raconte ton histoire, arrête de le punir et apprends à l’écouter

Chaque année, à l’approche des beaux jours, la pression remonte : maillot de bain, plage, tenues légères… Et avec elle, les fameux régimes “miracles” refont surface : jus detox, monodiètes, jeûnes drastiques, et autres promesses de perdre 10 livres en une semaine. Tu les connais sûrement. Peut-être même que tu as déjà essayé. Et tu n’es pas seul·e. Mais attention : ces régimes express sont loin d’être inoffensifs. Laisse-moi t’expliquer la science en arrière de l’échec.

Ce que les régimes express font vraiment à ton corps

Quand tu te lances dans un régime drastique, ton corps, lui, croit qu’il traverse une période de famine. Résultat : ton métabolisme ralentit. Il économise chaque calorie, et dès que tu remanges normalement, il stocke. L’effet yo-yo s’installe, avec souvent plus de kilos qu’au départ.

En réalité, tu perds surtout de l’eau et du muscle, pas de la graisse. Et perdre du muscle, c’est affaiblir ton métabolisme encore plus. C’est aussi fatiguer ton organisme, le priver de nutriments, t’exposer à des carences, des troubles digestifs, des insomnies, une baisse d’énergie.

Et surtout, tu perds confiance. Parce que quand tu reprends du poids, tu crois avoir échoué. Mais non : c’est le régime qui t’a trahi, pas l’inverse.

Des corps qui racontent des histoires

Un jour, Julie, 46 ans, m’a dit ces mots :

“J’ai longtemps hésité avant de publier cette photo sur mes réseaux sociaux. Puisqu’on me voit en maillot, la bedaine à l’air. Que mon corps a changé au fil des années, des épreuves. Mais aujourd’hui, je choisis de la publier, pour moi, pour donner exemple à ma fille, et pour celles qui se cachent et qui attendent d’avoir le bon corps pour se sentir belles. On devrait toutes avoir le droit de se sentir bien dans notre peau.”

Ses mots sont puissants. Parce qu’ils nous rappellent que nos corps ne sont pas des objets à corriger, mais des témoins de nos vies. Ils portent nos histoires, nos maternités, nos deuils, nos guérisons, nos combats. Et ils méritent d’être respectés, peu importe leur forme.

La santé, c’est un équilibre, pas une silhouette

On ne peut pas juger de la santé de quelqu’un simplement par son apparence. La santé, c’est ton énergie, ton sommeil, ton humeur, ta vitalité, ta capacité à profiter de ta vie.

“Un corps mince n’est pas nécessairement un corps en santé. Un corps gros n’est pas nécessairement un corps malade »

Et si on changeait notre façon de voir la santé ? Et si on écoutait notre corps au lieu de le combattre ?

Quelques conseils pour te faire du bien

Mange en pleine conscience. Prends le temps de savourer. Cela aide à mieux ressentir la satiété et à retrouver du plaisir. Ne diabolise aucun aliment. Une alimentation équilibrée n’est pas une alimentation parfaite! C’est aussi laisser une place au chocolat, aux apéros, aux gâteaux d’anniversaire, avec modération. Bouge ton corps avec douceur. Le sport n’est pas une punition : choisis des activités qui te font du bien. Dors bien. Le manque de sommeil dérègle les signaux de faim et de satiété. Entoure-toi de bienveillance. Entoure-toi des gens qui t’aiment.

Le bien-être durable, c’est ce qui compte

Ce que tu mérites, c’est de t’aimer maintenant, pas “quand tu auras perdu 10 livres ”. Ton corps n’a pas besoin d’être corrigé. Il a besoin d’être soutenu pour fonctionner à son meilleur.

Alors cet été, plutôt que de te punir, choisis de te respecter. De t’aimer comme tu es. Fais des bons choix pour donner de l’amour à ton corps, avec des bons aliments nourrissants, une bonne hydratation, du mouvement au quotidien et une bonne routine de sommeil.

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur. 😉

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.