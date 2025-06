Des jeunes de Baie-Comeau initiés à la pêche

Le Département de techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) du Cégep de Baie-Comeau a offert à 17 jeunes l’occasion de découvrir les plaisirs de la pêche, lors d’une activité d’initiation tenue le 14 juin dans le cadre du programme Pêche en herbe.

Organisée en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, Canadian Tire et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), l’activité visait à transmettre des connaissances pratiques sur l’habitat du poisson, les techniques de pêche, les principes de sécurité ainsi que l’éthique du pêcheur.

Chaque participant a reçu un certificat Pêche en herbe, valide à titre de permis de pêche jusqu’à ses 18 ans, en vertu d’une autorisation spéciale du MELCCFP. De plus, les magasins Canadian Tire et Pronature de Baie-Comeau ont offert des articles de pêche, permettant à chaque jeune de repartir avec un prix.

L’initiative s’inscrit dans un mouvement plus large soutenu par la Fondation de la faune du Québec, qui espère initier plus de 18 000 jeunes à la pêche au cours de l’été 2025. Depuis sa création en 1997, le programme a permis à plus de 380 000 jeunes à travers la province de s’initier à la pêche sportive.

” Le programme Pêche en herbe est l’une des grandes fiertés de la Fondation depuis plus de 25 ans “, souligne Jean-Claude d’Amours, président-directeur général de la Fondation. Il a tenu à remercier le département de TACH pour son engagement envers la relève.

Le programme Pêche en herbe est coordonné par la Fondation de la faune du Québec, en collaboration avec son partenaire principal Canadian Tire.

Photo courtoisie