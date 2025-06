Un retour sur la séance de Baie-Comeau du mois de juin

Le conseil de la Ville de Baie-Comeau a tenu sa séance ordinaire le lundi 16 juin. Voici un tour d’horizon de quelques points discutés lors de cette séance.

Billets d’autobus

La Ville de Baie-Comeau remet 1 300 billets d’autobus adulte au Regroupement des femmes de la Côte-Nord. C’est une demande qui a été formulée par le regroupement au maire de Baie-Comeau. Avec les nouveaux arrivants et les personnes qui ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts, le conseil municipal a accepté la demande. Le regroupement s’occupera de distribuer les billets. Cela a déjà été fait pour la Marmite partagée.

Mont Ti-Basse

Baie-Comeau fait l’acquisition d’une surfaceuse pour le centre de ski Mont Ti-Basse. Le contrat de fourniture est accordé à Prinoth ldt au coût de 517 791 $. Le maire mentionne que le besoin a été soulevé par le comité d’analyse de la machinerie. Cet achat remplace une unité rendue hors service. La Ville passe aussi un règlement d’emprunt de 1 893 500 $ pour le remplacement du système électrique de la remontée mécanique du Mont Ti-Basse.

Serpent de roches

Le conseil de Baie-Comeau autorise l’installation permanente du serpent de roches de Hugo Jobin au parc des Pionniers. Le maire de la Ville, Michel Desbiens, souligne l’importance et la portée de ce serpent de roches. Afin de soutenir Hugo et sa famille dans ce projet, elle appuie la demande de faire de ce serpent de roches une implantation permanente.

À lire aussi :