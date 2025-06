Le Carrefour JEunesse Manicouagan recherche des jeunes pour sa coopérative

Le projet de Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif, APPY Manicouagan, du Carrefour JEunesse Manicouagan est de retour cet été et recherche des jeunes pour y travailler.

Le but de cette coopérative est de répondre aux besoins grandissants de la communauté baie-comoise.

C’est un projet qui offre aux jeunes une occasion unique de prendre en charge toutes les étapes de création et de gestion d’une coopérative, tout en développant leur autonomie, leur sens des responsabilités et leur esprit d’initiative.

Le Carrefour JEunesse Manicouagan a procédé le 27 mai à l’embauche de sa coordonnatrice Émilia Demeules.

C’est maintenant à son tour de recruter les jeunes qui formeront l’équipe de la coop cet été.

L’organisme est donc à la recherche de 10 jeunes dynamiques et motivés pour la saison estivale, âgés entre 13 à 17 ans.

Cette expérience enrichissante leur permettra d’être rémunérés, de vivre une première expérience de travail concrète, en collaborant directement avec des clients de la communauté.

La date limite pour postuler est le 30 juin 2025.

Parmi les services que pourront offrir nos jeunes entrepreneurs, on retrouve : la tonte de pelouse, le jardinage, la promenade de chiens, la livraison d’épicerie, la peinture extérieure, le cordage de bois et encore plus.