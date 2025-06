Côte-Nord : une pétition pour ceux qu’on ne comprend pas

C’est avec une détermination peu commune qu’Érika Glazer-Gauthier, mère de famille de Chute-aux-Outardes, mène à nouveau un combat qui trouve écho bien au-delà des frontières de la Côte-Nord.

Alors que son fils est sur une liste d’attente de 900 jours pour obtenir un suivi en orthophonie dans le réseau public, elle a choisi de porter sa voix, encore plus loin, pour toutes les familles confrontées aux mêmes délais déchirants.

« Trois ans d’attente, c’est une enfance qui passe », dit-elle. En avril 2022, son enfant entrait sur une liste d’attente. Aujourd’hui encore, malgré un diagnostic privé et un plan d’intervention, l’accès à un service public d’orthophonie reste incertain.

Une voix à l’Assemblée

Face à l’inaction et à l’opacité du système, Mme Glazer-Gauthier a eu l’aide de l’ancien député de René-Lévesque Martin Ouellet et a pu lancer une pétition officielle, parrainée par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Ce document accompagné des signatures sera déposé à l’Assemblée nationale en septembre.

Cette démarche citoyenne réclame une augmentation des ressources disponibles en orthophonie, des incitatifs pour attirer et retenir des professionnels en région, un accès équitable et continu aux services spécialisés et une reconnaissance des inégalités régionales dans les soins aux enfants.

« Ce que cette mère vit sur la Côte-Nord, on le vit aussi en Gaspésie », a affirmé M. Bérubé en entrevue avec le journal Le Manic. « C’est une mobilisation exemplaire qui met en lumière une faille sérieuse dans notre filet social. J’ai accepté de porter cette pétition, car elle défend une cause juste, avec beaucoup de force. »

Un refus qui fait mal

Initialement, Mme Glazer-Gauthier avait sollicité le député de René-Lévesque, Yves Montigny, pour qu’il parraine la pétition. Selon les dires de la jeune mère, M. Montigny lui aurait expliqué que « ce n’est pas ma manière de travailler ».

De plus, aucune autre solution ne lui aurait été offerte mis à part un remboursement d’un montant de 400 $ qu’elle a déboursé pour une évaluation à l’extérieur de la région au privé. Au moment d’écrire ces lignes, Mme Glazer-Gauthier soutient ne pas avoir reçu de remboursement.

Malgré cette fin de non-recevoir, elle poursuit ses démarches. « J’ai frappé à des portes, payé pour une évaluation, interpellé des ministres, écrit aux 125 députés », rappelle-t-elle. « Si je dois sortir de la Côte-Nord pour me faire entendre, je le ferai. »

Elle dit avoir reçu du soutien de la part des équipes de Manon Massé et de Paul St-Pierre Plamondon.

Questionné par le Journal, le député Montigny n’a pu répondre à nos questions. Cependant, il a transmis cette déclaration par courriel.

« Dès la publication de la première lettre ouverte de madame Glazer sur les réseaux sociaux, j’ai tenu à la rencontrer pour l’écouter, bien comprendre ses préoccupations et lui expliquer les démarches à entreprendre. Je prends l’enjeu qu’elle soulève avec sérieux. Ce n’est pas dans mes pratiques de déposer des pétitions à l’Assemblée nationale, mais je respecte sa démarche citoyenne et je demeure à l’écoute des gens de chez nous. Je demeure attentif à ce qui se passe sur le terrain et je poursuis les échanges avec les personnes concernées. »

L’urgence d’agir

Mme Glazer-Gauthier insiste : son combat dépasse son propre fils. « Je me suis battue pour que mon enfant ait un peu d’aide. Mais combien de familles n’ont pas les moyens de faire comme moi ? Combien d’enfants restent sur ces listes sans qu’on les voie ? », insiste-t-elle.

Son appel trouve encore écho sur les réseaux sociaux, où ses publications sont devenues virales, cumulant des milliers de partages. Elle souhaite maintenant que les citoyens signent massivement la pétition avant le 10 septembre 2025.

Son fils, qui entrera à la maternelle en septembre, a encore énormément de difficulté à se faire comprendre, ce qui affecte déjà ses relations avec les autres enfants. Malgré tout ce temps et ces difficultés, il n’a toujours pas été appelé par le réseau public.