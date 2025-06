(PHOTOS) Voyez les travaux en cours au Centre sportif Alcoa

Le Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau est un véritable chantier alors que les travaux pour le remplacement des bandes et baies vitrées sont commencés.

Le chantier a débuté à la fin avril.

« On a commencé par une déconstruction des bandes. Maintenant, à la fin juin, on vient de couler le béton », explique le porte-parole aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand.

Photo Karianne Nepton-Philippe

Pour accueillir les nouvelles bandes et baies vitrées, il faut se détacher le long du bord, là où les anciennes bandes étaient collées.

Ce qui a pour effet de rapetisser la glace. Toutefois, cela reste conforme selon les règles de la LHJMQ.

D’autres glaces du circuit sont même un peu plus petites.

Les nouvelles bandes seront un peu distancées des anciennes. Photo Karianne Nepton-Philippe

Prêt en octobre

Si tout se passe comme il est prévu, le tout devrait être terminé au mois d’octobre.

D’ailleurs, dans le calendrier de la prochaine saison du Drakkar, il est prévu de commencer à l’extérieur.

Le premier match local devrait avoir lieu le 10 octobre.

Photo Karianne Nepton-Philippe

Financement du projet

À ce jour, la Ville a obtenu une subvention du gouvernement du Québec d’un montant de 740 000 $.

« On a aussi des travaux de réalisés. Présentement, on parle avec les entrepreneurs qui vont venir poser les bandes et les autres entrepreneurs », fait savoir M. Normand.

Le projet en est à environ 1 400 000 $. « À la charge du citoyen, c’est environ 153 000 $ qui est prévu », précise-t-il.