Un record pour la Randonnée Vélo-Vallée 

Malgré la pluie et le froid, les cyclistes étaient au rendez-vous pour la Randonnée Vélo-Vallée, qui récolte un montant record de 84 000 $.

La 9e édition s’est tenue le 22 juin. Ce sont 109 cyclistes qui ont pédalé entre Longue-Rive et Baie-Comeau et six feront le même nombre de kilomètres à Québec. Il s’agit aussi d’un record au niveau du nombre d’inscriptions. L’an dernier, 81 500 $ avaient été récoltés grâce à 110 cyclistes.

« On a aussi un peloton qui roulera la fin de semaine [du 28 juin] à Québec, qui fera son 100 kilomètres. On a six cyclistes et ça fait partie de la randonnée », mentionne Denis Villeneuve, directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines.

L’objectif ambitieux de 80 000 $ a été dépassé.

« Je me dois de remercier tout le monde, les bénévoles. Et je suis content de la participation des cyclistes même s’il pleuvait et qu’il faisait assez froid quand on est parti », partage M. Villeneuve.

Ce dernier souligne aussi la bonne collaboration avec les automobilistes, qui ont été respectueux.

Les sommes récoltées sont partagées entre la Corporation Véloroute des Baleines, à 60%, et La Vallée des Roseaux, à 40%.

La Vallée des Roseaux souhaite poursuivre le projet de réfection de ses sept chambres.