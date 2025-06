Baie-Comeau : boxe et gymnastique auront leur espace 

L’annonce du déménagement permanent du Club de gymnastique de Baie-Comeau et du Club de boxe Manicouagan au pavillon du Lac a suscité un vif enthousiasme chez les intervenants concernés.

Après plus de deux décennies d’attente, les responsables de ces deux organisations saluent unanimement un tournant historique pour leurs membres… et pour la jeunesse sportive de la région.

« C’est une décision qui répond à un besoin criant, exprimé depuis des années, et qui va nous permettre d’offrir des lieux adaptés, permanents et accessibles à ces organismes qui jouent un rôle central dans notre communauté », a réaffirmé le maire Michel Desbiens au journal Le Manic. Il se dit particulièrement fier de faire passer le projet à la phase suivante.

Une gymnastique relocalisée

Lise Lachance, adjointe administrative du Club de gymnastique de Baie-Comeau, n’a pas caché son émotion. « C’est l’aboutissement d’un rêve », lance-t-elle. « Cela fait plus de 20 ans qu’on attendait un lieu bien à nous. Pour moi, qui suis bénévole depuis 25 saisons, c’est au-delà de nos espérances. »

Depuis des décennies, le Club de gymnastique de Baie-Comeau doit manipuler les installations et est pris avec du matériel endommagé régulièrement. Photo courtoisie

Le pavillon du Lac permettra non seulement de centraliser les équipements, aujourd’hui répartis sur deux sites, mais également d’augmenter la capacité d’accueil.

« On pourra avoir trois ou quatre cours en simultané plutôt qu’un ou deux. Nous pourrons également offrir un camp d’été, ce qui nous est impossible actuellement », explique Mme Lachance. De plus, cette amélioration pourrait favoriser la rétention d’entraîneurs en assurant une programmation annuelle.

De la boxe 12 mois par année

Pour Marc-André Boulianne, entraîneur-chef du Club de boxe Manicouagan, ce changement règle plusieurs irritants. « Actuellement, nos locaux sont dans une école secondaire. On a un accès limité, on dépend de la disponibilité des lieux et parfois, on doit même suspendre nos activités à cause d’événements scolaires », fait-il savoir.

L’arrivée au deuxième étage du pavillon du Lac viendra offrir de la stabilité, de l’autonomie et de la flexibilité. « Ça va nous permettre de tenir des cours à l’année et d’aménager le local selon nos besoins réels, avec l’aide d’un architecte », affirme M. Boulianne.

Le club, qui connaît une fréquentation en hausse, a dû refuser des inscriptions dans les dernières années faute d’espace.

Une vision municipale cohérente

Cette relocalisation s’inscrit dans une volonté municipale plus large d’optimisation des infrastructures sportives et culturelles. « On regroupe nos services pour être plus efficaces, réduire les coûts d’entretien, et mieux desservir la population », explique le maire.

« On libère des bâtiments inutilisés, on modernise les actifs que l’on garde, et surtout, on redonne de la place à nos jeunes », ajoute-t-il.

Avec une troisième phase en planification et plusieurs économies anticipées, Michel Desbiens envisage une suite logique au chantier amorcé. « Si je suis réélu, je vais poursuivre ce virage. On place les bonnes personnes dans les bons bâtiments, et ça, c’est payant pour tout le monde », conclut-il.