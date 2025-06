Baie-Comeau : le projet de 56 logements va de l’avant

Le projet de 56 unités de logements abordables de l’organisme Les Habitations Manicouagan franchit un pas important.

La Ville de Baie-Comeau a officiellement conclu la vente du terrain, situé près de la piscine Napoléon-Paul-Otis, à Les Habitations Manicouagan pour la somme de 1 $.

Cela est passé en résolution lors d’une séance extraordinaire le 23 juin. « Il fallait aller de l’avant, le contracteur est déjà sur place pour commencer les travaux », dit le maire Michel Desbiens.

Cette résolution était aussi accompagnée d’une entente entre la Société d’habitation du Québec, la Ville de Baie-Comeau et l’Office d’habitation de Manicouagan pour la participation au programme de supplément de loyer de la Société d’habitation du Québec.

La Ville de Baie-Comeau va aussi de l’avant avec la création d’un programme municipal d’aide financière sur les taxes municipales. « Le programme est en lien avec ce qu’on a déjà adopté par le passé sur les crédits de taxes », précise le directeur général de la Ville, François Corriveau, en lien avec un potentiel « congé de taxes ».

Plusieurs projets

« On discute avec environ 13 promoteurs. À part le projet de 56 logements, on fera une annonce bientôt concernant des condos avec une très belle vue. On travaille aussi pour des logements sur le boulevard Blanche, par exemple », mentionne le maire.

Ce dernier a bon espoir que les travaux pour les logements, situés au bout du boulevard Blanche, débutent cette année.

Finalement, M. Desbiens mentionne développer une entente avec Hydro-Québec pour des logements pour les travailleurs.