Symposium : un record de ventes de toiles

Le Symposium de peinture de Baie-Comeau enregistre en record de vente de toiles cette année, avec 171 ventes sur 416 œuvres produites.

L’an dernier, 138 ventes se sont conclues sur un total de 369 productions.

« Ce qui est drôle, et je n’ai jamais vu ça autant que cette année, c’est que des artistes ont vendu des toiles après la fermeture. On a des artistes qui embarquaient leurs toiles dans leur voiture et des gens les cherchaient, car ils voulaient les acheter », raconte Louis-Marie Jean, porte-parole aux communications pour le Symposium de peinture.

Les trois artistes chouchous ont aussi été dévoilées lors de la fermeture le 22 juin. En ordre de la première à la troisième, il s’agit de Valérie Lortie, Lise Racine et Camille Gravel.

Serpent de roches

M. Jean mentionne aussi la participation active des artistes invités à peindre les roches de Hugo Jobin, pour son serpent de roches. Hugo passait à l’ouverture de l’événement pour donner des roches aux artistes peintres.

Les ateliers jeunesse et les démonstrations pour les aînés ont aussi été très populaires.

Au total, 267 jeunes ont profité de ces activités et 227 aînés ont participé aux démonstrations.

Un total de 28 roches ont été produites pour le serpent de roches de Hugo Jobin et d’autres sont à venir. Photo courtoisie

Tentative de vol

Les gens présents au Symposium le dimanche ont sûrement vu les policiers intervenir en raison d’un possible vol.

Selon Louis-Marie Jean, c’est une personne souffrant d’un trouble psychologique qui souhaitait voler quelque chose.

La personne aurait pris la médaille d’un artiste et un autre petit objet, sans être dangereuse.

M. Jean explique qu’il n’y a pas eu de vol, les objets ont été remis par la personne avant de repartir.

Ce dernier rappelle que, pendant durée de l’événement, un étudiant en Techniques policières du Cégep de Baie-Comeau travaille la nuit pour y faire de surveillance.

