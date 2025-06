Plus de 160 observations de grands rorquals dans le Saint-Laurent en 2025

La forte présence de grands rorquals dans le Saint-Laurent ne menace pas la quantité de proies restante cet été selon le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).

Depuis le début de l’année 2025, plus de 160 observations de grands rorquals ont été signalées au GREMM.

La rédactrice scientifique de Baleine en direct, Thalia Cohen Bacry, a analysé l’influence du nombre de baleines sur les populations de krill et de petits poissons pour répondre aux inquiétudes de certains observateurs.

Les grands rorquals, regroupant notamment les rorquals à bosse, les rorquals communs et les rorquals bleus, mangent énormément de poissons et de krill.

L’alimentation du rorqual bleu est composée à 95% de krill. Le GREMM a répertorié 11 observations de rorquals bleus différents dans le Saint-Laurent entre janvier et avril 2025.

Cependant, leur influence sur la quantité de proies est « négligeable » selon les experts.

Les dernières estimations de la biomasse du krill dans le Saint-Laurent remontent à 2017, mais Thalia Cohen Bacry explique que les proies sont en « extrême abondance » dans le golfe du Saint-Laurent grâce à la richesse du chenal Laurentien.

Le manque de données sur le fleuve Saint-Laurent en hiver et les changements cycliques de l’abondance des proies empêchent d’établir un lien de causalité direct entre la présence des baleines et la quantité de petits poissons et de krill.

Baleines en direct rappelle également que le krill est une proie de premier choix pour les flétans, les phoques et les capelans.