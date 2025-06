Une perte de revenus, mais des projets en ébullition 

Lors du souper du maire, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan le 19 juin, Michel Desbiens ne pouvait passer sous le silence la perte de revenus engendrée par l’arrivée de Norderra. Mais, de futurs projets verront le jour dans le parc industriel.

Le Manic s’est entretenu avec le maire de Baie-Comeau, à la suite de cet événement qui a rassemblé 78 personnes, pour discuter des projets et des changements à l’horizon pour la plus grosse ville de la Manicouagan.

L’installation de Norderra (Groupe BMI) dans l’ancienne papetière Résolu impacte les revenus pour la Ville.

« À partir du moment que ce n’est plus une papetière, ce sont des entrepôts vides, il y a une perte. Mais, on ne sait pas encore de quelle hauteur », mentionne l’élu.

Une chose est certaine, l’évaluation foncière baissera. « On aura une perte substantielle. Au fur et à mesure que Norderra trouvera des entreprises à mettre sur le site, les revenus monteront », ajoute-t-il.

La papetière Résolu était l’un des plus grands payeurs de taxes, après l’aluminerie Alcoa, pour la Ville de Baie-Comeau.

« On espère donc qu’il y ait des gens qui se joignent à l’entreprise sur le site de l’ancienne papetière », soutient M. Desbiens.

Revoir les bâtiments, une solution

Pour Michel Desbiens, une façon de pallier les pertes de ces revenus passe par l’optimisation des bâtiments municipaux.

« On travaille très fort à revamper nos bâtiments, placer les gens aux bonnes places et se départir des bâtiments dont on n’a pas besoin », fait-il valoir.

Le 1010, rue Mingan en est un exemple. « On l’a vendu pour 1 400 000 $ alors qu’il était évalué à 1 300 000 $. On s’est aussi départi de bâtiments qu’on devait entretenir au minimum, comme garder du courant », dit-il.

C’est le cas du bâtiment du Vieux-Poste et le dépanneur Fafard.

« Tout ce qu’on peut faire pour aider dans la colonne des dépenses, on le fait pour que l’impact sur les citoyens soit le plus petit possible au prochain budget », souligne le maire.

La différence sur le budget se voit déjà avec les changements effectués par le conseil municipal, dévoile-t-il.

Nouvel acquéreur au parc industriel

L’annonce n’est pas encore réalisée, mais le maire peut révéler que l’entreprise Can-Aqua viendra s’installer dans le parc Jean-Noël-Tessier.

« Je peux mentionner qu’une annonce s’en vient, dans les prochaines semaines. Je vais laisser la compagnie préciser son projet avec une annonce, mais je peux dire que ce sera dans la confection du saumon », divulgue M. Desbiens.

Selon ce que ce dernier explique, la Ville est en discussion avec l’entreprise depuis très longtemps.

« Depuis que je suis arrivé à la mairie, on regarde cela. C’est un autre partenaire qui vient s’installer dans le parc industriel », se réjouit-il.

Plusieurs terrains sont toujours disponibles dans le parc Jean-Noël-Tessier.

Sans préciser quels sont les projets, le maire se contente de souligner que plusieurs terrains sont « réservés ».