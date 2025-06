Fête nationale régionale : un succès signé Les Escoumins

La Municipalité des Escoumins a bien rempli sa mission en accueillant chez elle la Fête nationale régionale, où ses jeux d’eau et son souper en salle climatisée ont transformé la vie des participants lors de la canicule du mardi férié.

N’eut été de la pluie infatigable du 23 juin en soirée, la Fête nationale régionale aux Escoumins aurait été parfaite.

Le responsable volet récréatif et communautaire des Escoumins, Stéphan Gaudreault, indique toutefois que la soirée de spectacles s’est bien déroulée quoiqu’à l’intérieur. C’était le groupe hommage aux Colocs qui présentait La messe à Dédé.

« On a reçu environ 400 personnes. C’était une grosse soirée, mais aussi une belle soirée », résume-t-il.

Les feux d’artifice qui devaient avoir lieu seront remis à plus tard au courant de l’été.

Le souper communautaire du mardi soir a également attiré son lot de curieux, tellement qu’il ne restait plus de billets bien avant la Saint-Jean-Baptiste.

« Nous avons reçu du monde d’un peu partout en Haute-Côte-Nord, mais aussi de la province. Il s’est créé une belle fraternité et c’était plaisant », se réjouit le responsable.

L’animation du 24 juin en journée a permis au public de se dégourdir dans les jeux gonflables, se rafraîchir dans les jeux d’eau et rire un brin avec des ateliers de cirque de la troupe les fous du Roi.

« On a eu beaucoup de monde le matin, et les fous du Roi ont fait tout un travail d’animation. Le terrain était plein de monde avec les jeux gonflables et le miniputt », témoigne M. Gaudreault.

« On ne pouvait pas demander mieux », conclut-il.

Le chanteur William Deslauriers en action à la salle multifonctionnelle des Escoumins. Photo Renaud Cyr

Deuxième vedette après la fleur de lys, les jeux d’eau. Photo Bernard Boucher