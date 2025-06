Animer la ruelle du centre-ville Marquette

La ruelle piétonnière du centre-ville du secteur Marquette devient le théâtre d’un nouveau projet artistique, amorcé par l’artiste baie-comois Richard Ferron.

Le projet, intitulé Ma ruelle est un monde, s’inscrit dans une démarche d’interaction entre l’œuvre, l’espace urbain, le public et l’artiste.

Le but de Richard Ferron est de redonner vie à la seule ruelle piétonnière du secteur.

Pour ce faire, il y a fait l’installation de photographies des visages des gens de la municipalité et des environs.

Ces portraits, qui seront en perpétuel changement, forment des éléments d’un tableau vivant. Pour Richard Ferron, c’est une belle façon de renforcer le sentiment d’appartenance avec son milieu.

Cette création demande l’aide du public. Les gens peuvent se faire photographier par l’artiste du jeudi au dimanche, entre 11 h et 15 h, à l’Alternative.

Le projet a reçu l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et des arts et lettres de la Côte-Nord, en plus d’un partenariat en biens et services avec la ville de Baie-Comeau, de Culture Côte-Nord et des Entreprises Mécome.