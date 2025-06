Des légumes à portée de main au centre-ville de Mingan

Et si le centre-ville pouvait nourrir autant qu’il rassemble? C’est le pari qu’a fait la SADC Manicouagan avec son projet de bacs comestibles, fraîchement installés au parc des Fondateurs, dans le quartier Mingan.

Une idée simple, mais puissante : mettre à disposition de tous des légumes et arbres fruitiers, en libre cueillette, tout en valorisant des ressources locales et en tissant des liens entre les citoyens.

Ces bacs en bois, construits à partir de matériaux présentant des défauts mineurs, qui auraient autrement été mis de côté, incarnent à merveille les principes de l’économie circulaire. Conçus avec soin, ils accueillent désormais une variété de plantes comestibles, cultivées pour être partagées.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme Synergie 138 de la SADC Manicouagan, qui vise à stimuler des initiatives durables le long du corridor de la route 138.

L’idée a germé grâce à une collaboration entre plusieurs acteurs locaux. Environnement Côte-Nord a soutenu financièrement le projet à hauteur de 13 500 $, grâce au Plan d’action nordique 2023-2028, financé par la Société du Plan Nord. La Coopérative Gaïa a conçu le projet végétal et assuré l’aménagement comestible. La MRC de Manicouagan et la Ville de Baie-Comeau ont facilité l’intégration du projet dans l’espace public, notamment grâce à un protocole d’entente sur l’utilisation du parc des Fondateurs.

À cela s’ajoutent des contributions matérielles et logistiques : Scieur Taillon des Bois a donné le bois, la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan a réalisé la coupe, CRÉAM a fabriqué les bacs de manière artisanale et durable, et Homme Aide Manicouagan s’assure de l’approvisionnement en eau.

Les bacs comestibles ne sont pas seulement jolis à regarder : ils sont surtout faits pour être utilisés. Les citoyens sont invités à venir y cueilli, sentir, couper ou simplement se promener et respirer l’odeur des plantes.