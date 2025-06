Manicouagan : plus facile de récupérer les appareils réfrigérants en fin de vie

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) franchit une nouvelle étape en matière de gestion environnementale en concluant une entente avec la Société de récupération des appareils commerciaux (SORAC). Cette initiative, une première sur la Côte-Nord, permettra la récupération encadrée des appareils de réfrigération et de congélation de type commercial et institutionnel présents sur le territoire de la MRC.

Reconnu par RECYC-QUÉBEC, la SORAC est l’organisme mandaté pour appliquer le programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) visant ces équipements en fin de vie. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE), le 30 septembre 2022, seuls les programmes REP autorisés peuvent gérer la collecte et la valorisation de ces produits spécifiques.

Parmi les équipements visés par le programme, on retrouve notamment les réfrigérateurs, congélateurs, cellules de refroidissement, présentoirs réfrigérés, machines à glaçons et appareils spécialisés pour les secteurs médicaux ou alimentaires. Sont toutefois exclus les appareils pesant plus de 400 kg ou mesurant moins de 2,5 pieds cubes.

Trois écocentres de la Manicouagan accueilleront désormais ces équipements :

Écocentre de Baie-Comeau — 800, avenue Léonard-E.-Schlemm

Écocentre de Godbout — 122, rue Saint-Régis

Écocentre de Baie-Trinité — Route 138, à l’entrée du village

Une fois déposés, les appareils seront pris en charge gratuitement par la SORAC. Les commerces et institutions souhaitant se départir d’un grand nombre d’unités sont invités à communiquer directement avec la SORAC.

Cette nouvelle collaboration vise à maximiser la récupération des composantes, jusqu’à 97 %, tout en réduisant le recours aux matières premières. Le recyclage adéquat de ces appareils permet aussi d’éviter le rejet d’environ une tonne de gaz à effet de serre (GES) par unité, soit l’équivalent de 4 400 kilomètres parcourus par une voiture, selon les organismes.

« Nous travaillons activement avec nos partenaires et les municipalités afin de faire face aux défis de collecte de ces appareils pour lesquels il n’y a pas encore d’endroits au Québec, tels les écocentres, où il est prévu de les recueillir officiellement. Ainsi, cette entente avec la RGMRM, est la première à permettre la récupération de ces appareils sur la Côte-Nord », souligne Nathalie Desjardins, directrice générale de la SORAC.

« Nous saluons donc le leadership dont fait preuve la RGMRM. Nous sommes confiants et déterminés à tracer la voie afin de détourner ces appareils des sites d’enfouissement et ainsi contribuer à un bilan environnemental positif en minimisant les rejets de GES dans l’atmosphère », poursuit-elle.

Les citoyens et établissements de la Manicouagan sont invités à consulter le site web sorac.ca pour obtenir la liste complète des appareils admissibles et en apprendre davantage sur les retombées environnementales de cette initiative. Une capsule vidéo explicative y est également disponible.