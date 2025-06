Nouvel album : Dany Nicolas revient à ses racines rock

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Tadoussac Dany Nicolas arrive avec un troisième album solo, et retourne à ses premiers amours avec un rock qui décoiffe comme il faut.

Son album s’intitule Flagoss Garage et se déploie sur 11 chansons qui feront plaisir aux auditeurs qui veulent que ça bouge.

Tourné vers une chanson davantage axée sur les accords de guitare acoustique et un chant abrupt, mais poétique sur ses deux derniers albums, Dany Nicolas dit être revenu à ses racines pour cet exercice.

« Ça faisait un bout que je roulais du folk un peu tranquille, et j’avais envie que ça brasse un peu plus et que ce soit électrique », détaille-t-il en entrevue avec le Journal.

Dans ses années de jeunesse, le chanteur et aussi guitariste a joué dans plusieurs groupes, dont Royal Caniche et Dixtorchons, ouvertement rock.

« J’ai tout le temps été dans le rock pareil. Ça part de loin et je suis revenu à mes racines », ajoute-t-il.

Du côté des textes et des thématiques, Dany Nicolas assure que Flagoss Garage est dans la continuité de son dernier album AUM.

« Il y a eu beaucoup d’histoires de couple et de relations là-dedans, et beaucoup d’histoires de mon entourage des deux dernières années que je raconte dans mes chansons », mentionne-t-il.

Branché sur le 220

Le résultat donne quelque chose d’énergique et puissant, « vraiment plaisant à faire en live ».

Flanqué du batteur originaire de Sacré-Cœur Sylvain Plante, qui se produit notamment avec le groupe Papagroove, Dany Nicolas opère en formule guitare-batterie.

« Je lui ai donné du travail en masse », lance-t-il avec humour.

Le duo a d’ailleurs enregistré ses pistes en formule live au studio Gamma à Montréal.

« Après l’enregistrement, on ne peut rien corriger. Quand il y a des erreurs, mais que le résultat est bon, elles sont là quand même », fait savoir l’artiste.

Ce dernier indique que le tout est « le contraire des productions d’aujourd’hui », et que la sonorité finale ressemble à celle d’un spectacle.

Flagoss

Pour Dany Nicolas, son dernier album capture l’essentiel d’un petit séjour dans le garage à Flagoss.

« C’est toujours resté mon surnom à Tadoussac, et on a décidé de faire du rock garage dans le garage à Flagoss », raconte-t-il à la blague.

L’artiste parle également d’un synonyme de bricoleur ou d’industrieux.

« Ça veut aussi dire patenteux. Je fabrique des instruments qu’on peut entendre dans quelques chansons et je trouvais que ça définissait bien le son de l’album », décrit-il.

En effet, l’artiste a construit une guitare de taille réduite appelée cigar-box, qui représente bien sa conviction d’y aller dans l’artisanal.

« Ma pédale de distorsion et mon amplificateur ont été fabriqués par des gens d’ici que je connais. C’est comme des produits du terroir qu’on peut entendre », explique Dany Nicolas.

Une tournée

L’auteur-compositeur-interprète se produira à l’Auberge de jeunesse de Tadoussac le 4 juillet avec un spectacle qui entamera sa tournée estivale qui va le mener aux quatre coins du Québec.

C’est d’ailleurs à cette date que Flagoss Garage sera lancé, et qu’il sera disponible sur les plateformes.

Dany Nicolas est sur un cycle d’un album aux deux ans, et entend suivre ce même rythme dans le futur. « Je serais capable de produire un album par an, mais ça serait trop intense », annonce-t-il.

Va-t-il continuer dans la même veine rocailleuse ? « J’y suis toujours allé au feeling. J’ai une vingtaine de spectacles jusqu’en hiver, et on verra qu’est-ce que ça dit après », dévoile-t-il.