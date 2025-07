33 médailles pour les Aquanautes de Baie-Comeau

La saison 2024-2025 s’est conclue de belle façon pour le club de natation Les Aquanautes de Baie-Comeau, qui a récolté pas moins de 33 médailles lors du Festival par équipe All Tides, section 5 Est, tenu à Gaspé du 27 au 29 juin. Dix nageurs ont porté haut les couleurs du club, accumulant 13 médailles d’or, 10 d’argent et 10 de bronze au fil des trois journées de compétition.

Dès la première journée, les performances des Baie-Comois ont donné le ton. Au 50 m brasse, Élianne Pigeon et Mellyann Couillard ont respectivement raflé l’or et l’argent chez les femmes de 16 ans et plus, tandis qu’Édouard Lévesque s’imposait chez les hommes avec une médaille d’or.

La domination s’est poursuivie au 100 m papillon, alors qu’un podium 100 % baie-comois s’est dessiné grâce à Édouard Lévesque (or), Loïc Rousseau (argent) et Jacob Lessard (bronze). Loïc Rousseau s’est ensuite illustré au 200 m libre, montant sur la plus haute marche du podium, pendant que Léa Lamontagne décrochait le bronze au 100 m papillon. Jacob Lessard a complété cette première journée avec une médaille d’argent au 50 m dos.

Une moisson qui se poursuit

Le lendemain, Léa Lamontagne a ajouté deux médailles de bronze à sa collection au 400 m libre et au 200 m papillon. Jacob Lessard a également obtenu le bronze au 100 m dos.

Loïc Rousseau a poursuivi sur sa lancée, s’adjugeant l’or au 200 m papillon et au 100 m libre. Au 200 m brasse, Élianne Pigeon et Mellyann Couillard ont encore brillé en réalisant un doublé or-argent, tandis qu’Édouard Lévesque triomphait chez les hommes. Noémie Racine s’est également illustrée en remportant la médaille d’or au 100 m libre.

Une dernière journée couronnée de succès

Le dimanche, les Aquanautes ont continué d’engranger les podiums. Léa Lamontagne a remporté le bronze au 800 m libre, et Sofia Lamontagne, chez les 14-15 ans, a pris la troisième place au 200 m quatre nages.

Le 50 m papillon a permis de nouveaux exploits : Noémie Racine et Delphine Pineault ont respectivement décroché l’argent et le bronze chez les femmes de 16 ans et plus. Chez les hommes, Loïc Rousseau, Jacob Lessard et Édouard Lévesque ont une fois de plus monopolisé le podium avec l’or, l’argent et le bronze.

Noémie Racine a également triomphé au 50 m libre, pendant que Loïc Rousseau remportait l’argent. La compétition s’est conclue en beauté avec l’or et l’argent d’Élianne Pigeon et Mellyann Couillard au 100 m brasse, et le doublé doré d’Édouard Lévesque au 200 m QNI et au 100 m brasse.

Des relais collectifs solides

Les performances individuelles ont été complétées par le succès des relais féminins chez les 16 ans et plus : médaille d’or au 4 x 50 m quatre nages et médaille d’argent au 4 x 50 m libre.

Grâce à l’ensemble de ces résultats, Les Aquanautes ont terminé au troisième rang du classement par équipe, un accomplissement qui témoigne de la constance et du talent de ce groupe de nageurs.