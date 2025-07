Repêchage LNH : Lucas Backman toujours excité, mais concentré pour son camp

Alors qu’il part aujourd’hui pour son camp de développement, le gardien du Drakkar de Baie-Comeau, Lucas Beckman ressent toujours l’excitation d’avoir été repêché par les Sénateurs d’Ottawa au repêchage 2025 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

« J’étais tellement excité samedi et je le suis encore. Maintenant, j’ai vraiment hâte au camp. C’est cool se faire drafter, mais il reste beaucoup de travail à faire », déclare-t-il en entrevue avec le Journal la veille de son départ, le 30 juin.

Le numéro 33 est connu pour son calme devant le filet, mais c’est aussi son approche face à tout ce qui lui arrive.

« J’essaie juste de rester calme pour le prochain chapitre. C’est sûr que plus le draft approchait, plus ça devenait une réalité dans ma tête. Mais, je n’étais pas stressé, j’étais juste excité », lance-t-il.

Il entamera le camp de développement avec l’intention de « gagner de la maturité » et d’apprendre d’un entraineur de gardien plus expérimenté.

Âgé de 17 ans, Beckman a entendu son nom durant la quatrième ronde, au 97e rang, chez lui entouré de sa famille et son agent.

Pour lui, la première ou la septième ronde, ce n’est pas important, même si ça fait durer le suspense. « Même si je n’étais pas drafté, mon état d’esprit c’est de continuer à avoir du fun et travailler fort. Une équipe le verra et va me donner une opportunité », confie-t-il.

« Mon but, c’est toujours de jouer dans la LNH et ça, c’est une autre étape », dit-il.

Le gardien est aussi content d’avoir été choisi par une équipe canadienne. « C’est même plus proche que Baie-Comeau », lance-t-il à la blague, avant de dire qu’il serait de retour dans la troupe Baie-Comoise.

« Ottawa est une très belle organisation qui a une bonne histoire. C’est une équipe quand même jeune qui, depuis un bout, ça n’allait pas très bien, mais ils ont eu un goût des playoffs, donc ça sera une des bonnes équipes pour les prochaines années », souligne le cerbère.

Lors du repêchage 2025 de la LNH, qui s’est tenu les 27 et 28 juin à Los Angeles, le défenseur Alexis Mathieu, du Drakkar de Baie-Comeau, a été sélectionné par les Ducks d’Anaheim.

De plus, Drew Allison a été invité au camp de l’Avalanche du Colorado.