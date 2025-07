Un éleveur de vaches du Québec poursuit son troupeau en fuite avec des drones

Un producteur laitier québécois fait appel à des drones et à l'aide de sa famille et de ses amis pour tenter de retrouver un troupeau de vaches Holstein qui s'est échappé de son enclos au cours de la fin de semaine. François Morissette explique que 24 jeunes animaux ont franchi une clôture samedi soir après avoir été effrayés par des feux d'artifice. Depuis, ils se sont dispersés en petits groupes et ont parcouru plusieurs kilomètres autour de Saint-Gabriel-de-Rimouski, à environ 300 kilomètres au nord-est de la ville de Québec. M. Morrissette indique qu'il a réussi à rassembler 15 de ces animaux craintifs, mais que neuf d'entre eux sont toujours portés disparus. Il dit recevoir l'aide de sa famille et de ses voisins, y compris d'une personne qui a utilisé un drone pour aider à les retrouver. Il affirme qu'il ne renonce pas à l'idée de retrouver le reste du troupeau, même s'il s'est enfui dans les bois où il est beaucoup plus difficile de le retrouver.