Un premier tournoi de pickleball au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Un tout nouveau tournoi sportif verra le jour cet été à Essipit. Les 11 et 12 juillet, la population est invitée à participer à un tournoi de pickleball organisé au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

L’événement, organisé par le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, se tiendra sur les terrains de tennis de la communauté innue. Il vise à soutenir les personnes en situation de vulnérabilité tout en réunissant les amateurs de ce sport en plein essor.

Ouvert aux joueurs de tous les niveaux — débutants, intermédiaires ou avancés — ce tournoi en double se veut une occasion de bouger, de socialiser et de contribuer concrètement à la collectivité. Un dîner hot-dogs sera également offert sur place, préparé par l’équipe de Centraide. Ce moment de convivialité permettra aux participants et aux spectateurs d’en apprendre davantage sur les retombées des dons locaux.

L’inscription coûte 40 $ par équipe, et l’ensemble des fonds recueillis sera versé à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. L’organisme redistribuera les sommes à des initiatives communautaires locales œuvrant auprès des personnes vulnérables du territoire.

Les équipes intéressées doivent s’inscrire avant le 4 juillet à midi en contactant Karine ou Mary-Lisa au 418 233-2509, aux postes 321 et 253 respectivement.

« Les besoins dans notre région n’ont jamais été aussi grands. On le voit chaque jour : les organismes de notre territoire sont très sollicités et peinent à répondre à la demande. Les temps sont durs pour bien des familles, et plus que jamais, chaque geste de solidarité compte », souligne Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

« Cela se veut donc une belle occasion de bouger, de s’amuser, de faire une réelle différence pour les gens d’ici tout en poursuivant le développement des ponts entre les nations », ajoute celle qui espère que la population répondra présente à cette première édition.

Présent dans la région depuis plus de 30 ans, Centraide mobilise des ressources financières et humaines pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Chaque don est investi dans des organismes bien implantés localement, contribuant à améliorer la qualité de vie de milliers de personnes.