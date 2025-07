Bassins versants : des citoyens préoccupés forment un organisme dans la Manicouagan

Des citoyens de la Manicouagan créent l’organisme Conseil des bassins Manicouagan (CBM) dans le but d’assurer une bonne « gestion intégrée des ressources de l’eau ».

« On veut le faire dans une perspective citoyenne. On aimerait rallier les municipalités, les les entreprises, les associations de lacs et de rivières et redonner un peu dynamisme dans tout ça », décrit Shawn Bourdages, citoyen préoccupé et secrétaire provisoire du CBM.

L’organisme a tenu sa première rencontre provisoire du conseil d’administration la semaine dernière.

« On est un groupe citoyen qui, depuis février, demande qu’il y ait un organisme des bassins versants fonctionnel en Manicouagan », précise-t-il.

Ce dernier souligne d’ailleurs les nombreuses interventions de Philippe Boudreau dans ce dossier. M. Boudreau fait partie du conseil d’administration, composé de quatre citoyens.

« Il y a 18 signataires pour ce qui est des lettres patentes, explique M. Bourdages. La création de l’organisme vient dans la foulée de la mobilisation citoyenne. »

Le Conseil des bassins Manicouagan est ancré dans les principes de l’action communautaire autonome et vise à redonner un pouvoir aux citoyens et aux acteurs de la région sur les questions environnementales en général, et sur la gestion de l’eau en particulier.

Selon ce que partage Shawn Bourdages, la création du CBM apparaissait nécessaire étant donné les dernières nouvelles concernant l’Organisme des bassins versants Manicouagan (OBVM), le retard considérable dans la production de ses livrables, l’absence de reddition de comptes envers les acteurs de l’eau de la région et sa situation financière désastreuse.

« On se rend compte aussi que ça ne serait pas un organisme qu’on pourrait récupérer. Donc, on a décidé de tenter une nouvelle stratégie », dit-il.

Le conseil d’administration provisoire travaille à l’organisation de l’assemblée de fondation qui devrait avoir lieu vers la fin août et invite la population à rester à l’affut des informations la concernant, notamment par l’entremise de la page Facebook.

Des approches auprès d’acteurs clés seront également effectuées d’ici là.