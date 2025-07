Podiums pour des Baie-Comois à Charlesbourg

Plusieurs athlètes de l’équipe Mon Vélo/Débosselage D’Auteuil, affiliée au Club Les Fous Braquets, ont pris part aux Championnats québécois de vélo de montagne les 28 et 29 juin à Charlesbourg, récoltant plusieurs podiums au passage.

Tout d’abord, chez les U13, Vincent Lévesque a terminé 2e au XCC samedi, puis 3e au XCO dimanche. « Il est passé tout près du maillot de champion québécois », souligne Dominic Martin, porte-parole de l’équipe.

En U17, Anaïs Bélanger, qui en est à sa première saison chez les cadettes, a escaladé deux fois la 3e marche du podium. « Elle continue de se démarquer », indique M. Martin, rappelant qu’elle avait enfilé le maillot de championne québécoise de XCC l’an dernier, alors qu’elle était U15.

Du côté junior, Élisabeth Martin a pris le 2e rang au XCC samedi, puis la 4e place au XCO dimanche.

Finalement, chez les maîtres experts 45-54 ans, c’est Rudy Brochu qui a obtenu le bronze au XCC avant de grimper sur la 2e marche du podium au XCO.

Des athlètes à surveiller

Dans les catégories sport, où aucun titre de champion québécois n’est décerné, Éliana Bellavance (développement 15-18 ans) a remporté le XCC samedi, devant une seule autre participante, avant de prendre le 2e rang dimanche.

Émy Robert s’est jointe à elle pour le XCO et a terminé 3e. Elle avait tenté l’expérience chez les juniors la veille. « C’était une bonne occasion d’essayer une autre catégorie, tout en revenant à la sienne pour le XCO », explique Dominic Martin.

Enfin, Léon Bernier (U15) a obtenu la 6e place du XCO dimanche. « Il gagne en confiance et se sent de plus en plus à l’aise avec le groupe de tête. Il sera à surveiller d’ici la fin de la saison », estime le porte-parole du club.

Prochain arrêt : Saint-Félicien

Les coureurs seront de retour en action dès la fin de semaine prochaine à Saint-Félicien pour la troisième tranche de la Coupe Québec, qui comptera aussi comme quatrième manche du circuit canadien pour les catégories cadets et juniors.