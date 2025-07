Une serre-école qui nourrit sa communauté à Baie-Comeau

Grâce à sa nouvelle serre automatisée, le Centre d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire transforme l’éducation horticole en geste solidaire. Depuis le début de l’été, une partie de la production maraîchère est remise à la communauté, notamment par l’entremise du frigo communautaire de la Maison des familles de Baie-Comeau.

Construite dans le cadre du Réseau nourricier mis sur pied par le Centre de services scolaire de l’Estuaire et la Maison des familles I Centre de ressources périnatales de la Manic, la serre atteint cet été le sommet de sa première récolte.

Tomates, courgettes, concombres, haricots, carottes, poivrons, fines herbes et bientôt céleris y poussent avec abondance. Des produits frais sont ainsi accessibles à la population.

« Nous allons congeler et transformer quelques légumes qui seront utilisés à la cantine lors du retour des élèves en début d’année scolaire, mais nous souhaitons aussi faire bénéficier la communauté de cette belle production », souligne Nathalie Lagacé, directrice du CEA, qui, avec d’autres membres du personnel, s’occupe des récoltes pendant la période estivale.

Tomates, courgettes, concombres, haricots, carottes, poivrons, fines herbes et bientôt céleris poussent avec abondance. Photo CSS de l’Estuaire

Un projet éducatif à dimension humaine

Depuis mars dernier, une quinzaine de personnes ont intégré la première cohorte de la nouvelle formation en manœuvre de production horticole offerte par le CEA. Guidés par Mélodie Desrosiers, fondatrice de la Coopérative de solidarité Gaïa, les participants ont mis en terre les semis et choisi eux-mêmes les cultures.

Accessible à tous, ce programme ne nécessite pas d’objectif professionnel précis. « Toutes les personnes intéressées à se familiariser avec la culture maraichère et horticole, même pour le plaisir ou comme passe-temps, sont les bienvenues. Elles peuvent suivre les modules qui les intéressent sans compléter l’ensemble de la formation », précise Mme Lagacé.

À l’automne, certains étudiants pourront obtenir une certification en formation menant à un métier semi-spécialisé, reconnue par le ministère de l’Éducation.

Un rayonnement qui dépasse les murs de l’école

En plus de la serre, des bacs de jardinage sont aménagés à l’arrière de l’Édifice Albert-Deschênes, où se situe le CEA. Les résidents pourront y récolter des produits frais durant tout l’été, élargissant encore la portée du projet.

Ce geste éducatif et communautaire s’inscrit dans une vision durable d’apprentissage et de solidarité, qui alimente à la fois les esprits et les assiettes.

Les inscriptions pour la prochaine cohorte sont déjà ouvertes. Les personnes intéressées peuvent remplir le formulaire en ligne ou téléphoner au 418 589-0867, poste 3074.