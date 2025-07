(PHOTOS) Festival Eau Grand Air : une première soirée réussie 

Le Festival Eau Grand Air a débuté en grande pompe jeudi soir, alors que Matiu, Bobby Bazini et Roch Voisine ont fait dansé les festivaliers rassemblés au parc des Pionniers.

Le Vent Tout en Musique : Spectacle de la relève

Les jeunes de l’option Le Vent Tout en Musique étaient de retour cette année pour enflammer la scène avec un medley des plus grands hits des artistes de cette 10ᵉ édition. Leur performance, remplie d’énergie, a conquis le public, qui a pu revivre les moments forts du festival grâce aux voix de ces talentueux interprètes.

Matiu : Spectacle de la relève

Natif de Maliotenam, Matiu s’est encore démarqué et a séduit l’assistance grâce à sa personnalité colorée, attachante et authentique. Paré de sa guitare et entouré de ses musiciens d’exception, il a livré un spectacle folk-blues où les textes en français et en innu se sont entremêlés. Les réactions ont été unanimes : il a été un véritable coup de cœur pour tous ceux qui l’ont découvert sur scène.

Bobby Bazini

Après plus d’une décennie de succès jalonnée par des nominations et des prix, des disques platines et des dizaines de millions d’écoutes en ligne, Bobby Bazini a présenté Pearl, son plus récent album, qu’il décrit comme une véritable renaissance musicale. « J’ai eu beaucoup de plaisir a faire cet album là », a confié le chanteur lors du podcast Micro avec Anne-So.

Son passage sur scène a rassemblé un large public, qui a été séduit par sa voix chaleureuse et ses nouvelles chansons.

Roch Voisine

« Dans cette tournée, on fête les 35 ans de l’album Hélène. Vous vous souvenez où vous étiez quand vous l’avez écouter la première fois ? Certains n’étaient pas nés ! », a demandé le chanteur en rigolant avec son public.

Pour souligner les 35 ans de son album Hélène, certifié diamant grâce à plus d’un million de copies vendues, Roch Voisine a offert un spectacle exceptionnel, riche en émotions. Avec ses hits intemporels comme Hélène, Là-bas dans l’ombre et Avant de partir, l’idole a transporté les spectateurs dans le temps. Chacun a pu revivre les mélodies qui ont marqué toutes les générations. Une expérience unique qui a ravi les fans de tous âges.

Un succès pour cette première soirée d’un lot de trois pour l’édition 2025 du Festival Eau Grand Air.

Bobby Bazini. Photo Charlotte Vuillemin

Roch Voisine. Photo Charlotte Vuillemin

