Mégaprojet de GNL : ID Manicouagan aux premières loges

En sa qualité de directeur du développement industriel chez ID Manicouagan, Guy Simard, est témoin des balbutiements du projet. Il a d’ailleurs présenté les atouts de Baie-Comeau aux promoteurs de Marinvest Energy.

« C’est mon travail de faire de la prospection et d’accroître les investissements directs étrangers sur le territoire de la Manicouagan. J’étais donc aux premiers balbutiements de cette idée de projet là parce qu’il a fallu que je présente les atouts du territoire aux promoteurs dès le départ », affirme-t-il en précisant que les investisseurs ne pensaient pas à Baie-Comeau d’entrée de jeu.

Une fois que l’intérêt s’est fait sentir pour la région, Guy Simard doit accompagner l’entreprise qui veut développer un projet. « Je suis en contact avec eux, s’ils ont besoin de rencontrer quelqu’un ou d’une information, la direction industrielle chez ID s’occupe de fournir des informations techniques ou du milieu, pour faciliter la compréhension de leur projet. »

Selon le commissaire industriel, l’entreprise n’a toujours pas déposé d’avis de projet. Elle n’en est qu’à la consultation du milieu et des partenaires. « L’entreprise a une bonne vision de son projet, ils ont l’expertise et des liens avec l’industrie, ils savent exactement ce qu’ils ont à faire. Mais évidemment, on est plus à l’heure de la communication présentement », divulgue-t-il.

Les promoteurs doivent s’assurer que le projet est désiré sur le territoire. « Si les communautés et personne n’en veulent, ils n’investiront pas », lance M. Simard.

« On a une problématique de diversification de nos marchés au Canada. Il y a une problématique de sécurisation d’énergie en Europe. De leur côté, on pense qu’on a une solution. Finalement, est-ce qu’on est capable de faire ce type de projet là ? C’est là qu’on est », ajoute-t-il.

Une chose est certaine, si le projet va l’avant, les retombées économiques seraient au rendez-vous pour Baie-Comeau, mais aussi pour le reste de la Côte-Nord.

« Des projets comme ça, ça améliore grandement les services à la population. Il y a beaucoup d’argent qui est investi. Des retombées, il y en aurait pour tout le nord du Québec. Baie-Comeau en aurait un peu plus parce qu’évidemment, l’usine serait localisée ici », souligne le directeur du développement industriel.

Maintenant, après l’étape des communications, les promoteurs veulent réaliser des études afin de prouver la faisabilité de leur projet. « On est aux premières étapes d’un développement de projet. On est loin d’être rendu à la ligne d’arrivée », déclare M. Simard.

Pas le premier projet de GNL

Ce n’est pas la première fois qu’un projet de GNL est envisagé sur la Côte-Nord. En 2013, Énergir avait proposé un projet, qui a été abandonné.

« Présentement, les grandes entreprises sur la Côte-Nord et dans le nord du Québec sont encore obligées de brûler du pétrole parce qu’on n’a pas de gaz naturel. Je pense que c’est un projet qui pourrait faire beaucoup de sens pour l’Europe, mais on a une sensibilité aussi à ce qu’on soit capable de donner accès au nord du Québec à une diversité de sources d’énergie », explique Guy Simard qui croit qu’il serait pertinent d’avoir accès à du gaz naturel comme énergie de transition.

