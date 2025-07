Mégaprojet de GNL : l’acceptabilité avant tout, clame le maire de Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau a été informée de l’intérêt de Marinvest Energy Canada pour le développement d’un mégaprojet de GNL sur son territoire. Toutefois, il est trop tôt pour se prononcer, selon le maire Michel Desbiens.

En entrevue avec Le Manic, ce dernier a mentionné ne pas avoir en main les détails du projet. « On m’a parlé du dossier sans me donner de détails », laisse savoir celui qui se réjouit que Baie-Comeau attire autant de promoteurs.

« On voit qu’il y a beaucoup de promoteurs qui sont intéressés à s’implanter à Baie-Comeau, on est très heureux de ça. Par contre, on va prendre le temps de comprendre et d’avoir les détails du projet, mais ça ne se fera pas sans que le projet soit acceptable pour la région », soutient le maire.

Des discussions sont en cours avec les gouvernements provincial et fédéral, soit à plus haute échelle que le palier municipal. Toutefois, l’élu baie-comois se fait clair : l’acceptabilité sociale sera au cœur du projet comme toutes les autres initiatives de développement économique qui s’amènent sur le territoire.

