Fjord et fort caractère : entre deux eaux, le Saguenay gagne par K.O.

Par Charlotte, votre humble et intrépide chroniqueuse exploratrice

Mes très chers lecteurs,

Il y a des lieux qui, au simple son de leur nom, font frissonner les cartes postales. Des endroits dont on parle avec l’accent du rêve et la voix pleine d’échos.

Et les fjords le savent mieux que personne, ils ont une fâcheuse tendance à se disputer la vedette dans les brochures touristiques. Et à ce petit jeu du plus long, du plus profond ou du plus scandinave, la Norvège a longtemps tenu la vedette, avec son Sognefjord, aussi tentaculaire qu’imprononçable. Mais aujourd’hui, je vous propose un changement de décor.

Rangez vos pulls en laine norvégienne et vos rêves de vikings : c’est au Québec, sur notre sublime Côte-Nord élargie jusqu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean, que le vrai spectacle commence.

Oui, je parle bien de ce fjord-là : celui qui a pris 350 millions d’années à se sculpter une taille de rêve (et un décolleté vertigineux de 275 mètres de profondeur). Celui qui s’étire paresseusement sur 105 kilomètres, entre falaises abruptes, eau sombre, et forêts aussi épaisses que mystérieuses. Celui qui se paie le luxe d’un double fond salin ET d’un estuaire (un chic détail que bien des Norvégiens nous envieraient, s’ils savaient).

Mais trêve de chiffres. Ce fjord, mes chéris, il se vit !

On l’explore en kayak, en bottes de rando, à vélo, ou même… depuis un belvédère, au Parc national du fjord du Saguenay. Pour les plus chanceux, on y croise des bélugas, ces créatures laiteuses et presque mythiques, parfois mystiques, qui voguent à contre-courant comme de nobles aristocrates marins.

Et que dire du secteur de Tadoussac ? Ses dunes perchées sur d’antiques terrasses marines, résultat d’un ballet géologique millénaire, ses sentiers côtoyant le fleuve et ses envolées lyriques d’oiseaux en pleine migration. Même les rapaces s’y sentent poètes.

Maintenant, revenons à notre rival nordique, le Sognefjord. Il est indéniablement splendide : une symphonie de falaises, d’eau froide et de légendes vikings. Il s’enfonce, lui aussi. Sur 204 kilomètres, avec des falaises de plus de 1 000 mètres, une profondeur record de 1 308 mètres, et des touristes, été comme hiver, qui s’émerveillent dans leurs croisières scéniques. Fort bien. Mais que dire de son projet de pont d’Archimède ? Une prouesse d’ingénierie, certes, mais à mille lieues du charme brut et sans artifices de notre fjord québécois.

Ici, c’est le vrai, le sauvage, le grandiose. Le genre d’endroit où la nature ne vous demande pas la permission pour vous couper le souffle. Et croyez-moi, elle le fait très bien.

Parce que notre fjord n’a pas besoin d’orchestre ni de marketing nordique pour briller. Il a la majesté brute du Nord québécois, l’allure d’un géant tranquille et les secrets d’une faille millénaire. Il est notre théâtre naturel, sculpté par le temps, traversé de vie et baigné d’un charme austère que les fjords de Norvège ne pourront jamais copier.

Alors, très chers lecteurs, si vous avez soif de grandeur, de vertige et de brise salée… Oubliez les fjords d’ailleurs, à l’autre bout du monde quand le nôtre vous tend les bras, à quelques heures de route. Oubliez les selfies de masse en Norvège : venez plutôt vous perdre en bonne compagnie, au bord du Saguenay.

Car le vrai joyau, c’est ici qu’il se cache.

Car nous, sur notre fjord, on prend le temps,

On écoute le silence,

Et on laisse les histoires (et les glaciers) parler d’elles-mêmes,

Votre dévouée Charlotte, ambassadrice des lieux, éclaireuse du Nord, des fjords au franc-parler et des paysages qui n’en font qu’à leur tête.