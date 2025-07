Sainte Anne : une neuvaine d’espérance aux Ilets-Jérémie

La neuvaine de sainte Anne fait est de retour cette année au sanctuaire des Îlets-Jérémie à Colombier. Sous le thème « Pèlerins d’espérance avec grand-maman sainte Anne », le lieu sacré vibrera à nouveau du 17 au 25 juillet, avant de culminer avec la fête de sainte Anne le 26 juillet.

Ce pèlerinage spirituel, ancré dans l’histoire religieuse de la Côte-Nord, attire depuis les années 1940 des fidèles venus vivre un moment de recueillement et de foi.

Il trouve ses racines dans la reconstruction de la petite chapelle par le père Arthur Gallant, eudiste, sur un site fondé dès 1735 par le père jésuite Pierre Laure. Depuis, les Îlets Jérémie demeurent un lieu de rassemblement important pour les croyants de la région et d’ailleurs.

Cette année, la programmation quotidienne prévoit à 18 h 30 un chapelet médité, suivi d’une célébration eucharistique à 19 h et d’une procession aux flambeaux à 20 h. Un moment fort est attendu le dimanche 20 juillet avec une messe et la célébration du sacrement des malades à 14 h. La fête de sainte Anne, le samedi 26 juillet, sera marquée par une messe solennelle à 10 h présidée par Mgr Pierre Charland, nouvel évêque du diocèse de Baie-Comeau. Une messe en innu-aimun et en français suivra à 14 h, conclue par une procession aux flambeaux à 15 h 30.

Dans le cadre du Jubilé 2025, chaque célébration développera un aspect de l’espérance chrétienne à partir d’une Parole de Dieu. Le curé Irénée Girard, membre du comité organisateur avec le père Gérard Boudreault (missionnaire oblat de Marie-Immaculée) et le couple responsable du site, Katy Deschênes et Alain Gauthier, insiste sur l’importance de cette thématique.

« Durant la neuvaine, il sera possible de poser un geste en lien avec l’Ancre de l’espérance, tout en vénérant la relique de sainte Anne. Cela nous permettra de nous ancrer dans la foi vivante de nos ancêtres. »

Les groupes paroissiaux intéressés à participer peuvent organiser des déplacements collectifs (en autobus ou en covoiturage). Il est également possible d’ajouter une messe à 14 h les jours où elle n’est pas prévue, sur demande auprès de Katy Deschênes (418-587-3833).

Le retour de cette neuvaine s’annonce comme un moment fort de ressourcement pour la communauté catholique de la région et un symbole de continuité dans une tradition vivante et partagée.