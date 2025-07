Moins de festivaliers, mais toujours aussi magique

Pour la présidente du conseil d’administration du festival Eau Grand Air, Joëlle Bernier, la 10e édition a été un succès, rempli d’émotions, malgré la baisse du nombre de festivaliers.

Ce sont un peu plus de 10 000 personnes qui ont passé l’entrée du parc des Pionniers de Baie-Comeau du 3 au 5 juillet.

« Si on compare avec l’édition précédente, il y a une baisse d’achalandage. Malgré ça, les festivaliers étaient contents », souligne Joëlle Bernier.

L’an dernier, c’était un record de 15 000 festivaliers.

Marie-Mai est descendue chanter dans la foule lors du Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau 2025. Photo Kassandra Blais

Selon Mme Bernier, cette diminution peut être causée par l’annonce tardive de la programmation.

« On sent aussi une tendance au Québec où c’est difficile pour l’ensemble des festivals. Il y a des festivals qui ont pris une pause, parce qu’ils ont vu qu’ils n’y arriveraient pas. Le contexte socioéconomique est difficile », enchaîne-t-elle.

Beaucoup d’émotions

Malgré tout, Joëlle Bernier n’a que du positif à dire sur la générosité des artistes qui se sont arrêtés à Baie-Comeau et de « la meilleure foule ».

« Ce que je retiens de la fin de semaine, c’est qu’il y a eu une communion entre les artistes et la foule », déclare-t-elle.

Fouki est monté sur scène vêtu de son chandail du Drakkar, lors du Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau 2025. Photo Kassandra Blais

Elle pense à Fouki et son « go Drakkar go », les jeunes qui faisaient des demandes spéciales à Ariane Moffatt ou encore à TALK qui est devenu émotif sur scène.

« Un moment fort pour moi, c’est l’émotion de TALK dans Run away to mars. Le fait qu’il était tellement happé par la vague d’amour de la foule, c’était incroyable », confie-t-elle.