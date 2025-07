Jeff Dufour Tremblay quitte la direction de la CCIM

Après deux années bien remplies à la tête de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM), Jeff Dufour Tremblay a officiellement tiré sa révérence en tant que directeur général. Dans un message empreint d’émotion et de reconnaissance, il a dressé le bilan d’un mandat qu’il qualifie lui-même de « profondément gratifiant ».

« Ça y est, c’est terminé », écrit-il en ouverture de son mot d’adieu, publié le 4 juillet. Un ton sobre, mais une conviction claire : il quitte ses fonctions la tête haute, fier de ce qui a été accompli, et convaincu de laisser une organisation solide et bien outillée pour l’avenir.

Une Chambre transformée

Sous sa direction, la CCIM a connu une série de transformations et d’initiatives structurantes. Parmi les réalisations phares, Jeff Dufour Tremblay souligne la mise en place d’une permanence professionnelle et accueillante, le lancement du comité éducation dirigé par le Dr Dany Menguele, et la création du forum des femmes leaders, piloté par Ruth Foleu.

Il met également en lumière l’implantation du comité industriel, qui travaille activement sur le dossier des travailleurs étrangers temporaires, un enjeu névralgique pour plusieurs entreprises de la région.

Et comment passer sous silence le succès retentissant du 28e gala des entreprises, rebaptisé « L’inoubliable gala », ou encore l’intégration réussie de la Jeune chambre dans la structure de la CCIM ?

Mais au-delà des projets, l’ex-directeur général insiste sur l’héritage immatériel : « Ces projets ne sont pas que des bilans, ce sont les fondations d’une stabilité durable. » Une stabilité qu’il exhorte la communauté d’affaires, les élus et les partenaires à continuer de faire vivre.

Des remerciements en cascade

Dans un vibrant hommage à ses collaborateurs, Jeff Dufour Tremblay a pris soin de nommer plus d’une cinquantaine de personnes qui ont, de près ou de loin, marqué son passage. Du président du conseil Jean-François Gauthier à son complice de toujours John-James Blanchette (celui qui l’a convaincu, entre deux brasses dans une piscine mexicaine, d’accepter ce défi professionnel), les remerciements sont chaleureux, détaillés et parfois teintés d’humour.

Il a également salué la Fédération des chambres de commerce du Québec et sa PDG Véronique Proulx, rappelant l’importance du réseau pour faire rayonner les chambres régionales.

Un départ prévu et assumé

Annoncé depuis mai 2024, ce départ n’est pas une surprise. Jeff Dufour Tremblay avait choisi de prolonger son mandat de 13 mois afin de mener à bien les objectifs fixés dans la planification stratégique. « Et je pense sincèrement que nous avons réussi », affirme-t-il sans détour.

Il quitte avec le sentiment d’avoir contribué, à sa manière, au dynamisme de la Manicouagan, tout en gardant foi en l’avenir de la Côte-Nord : « Elle peut devenir un modèle régional, un leader économique, un exemple québécois à l’international. »

L’élan vers l’avenir

Mais Jeff Dufour Tremblay ne disparaît pas de la scène économique pour autant. Avec John-James Blanchette, il a cofondé Élan – Accélérateurs d’affaires, une nouvelle entreprise qui vise à faire rayonner la Côte-Nord autrement.

Ensemble, ils se positionnent comme co-créateurs d’une Côte-Nord économique et politique endurante, forte et résistante, en accompagnant les entreprises, les professionnels et les élus dans la réussite et l’atteinte de leurs objectifs.

Un nouveau chapitre commence donc, toujours ancré sur le territoire, mais avec une portée élargie. Parce qu’un élan, après tout, c’est aussi ce qu’il faut pour franchir de nouvelles frontières.