L’édition 2025 du Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles s’annonce populaire

Si la tendance se maintient et que la météo est au rendez-vous, l’organisation du Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles pourrait y aller d’une première samedi. En 30 ans d’histoire, elle n’a jamais refusé des festivaliers. Ça pourrait changer.

Christophe James, coordonnateur du VQEF pour une dernière année, souligne que la prévente des passeports, et même au prix régulier, est supérieure à celles de l’an dernier. Déjà plus de 1 500 accès pour l’entièreté de l’événement ont trouvé preneur.

« Ça va beaucoup acheter à la porte pour samedi. Les gens sont mieux de se prendre à l’avance pour ne pas faire la file pendant une heure et demie », dit-il.

« On pourrait refuser des gens pour un enjeu de sécurité. On n’a jamais eu à faire ça », ajoute-t-il.

À deux jours du coup d’envoi de la 31e édition du Vieux-Quai en Fête, la vente des passeports et des billets bat toujours son plein pour l’organisation.

Il y avait un très bon achalandage à la billetterie du Vieux-Quai, tout près du site, lundi. Les gens allaient récupérer leurs passeports ou leurs billets, ou allaient en faire l’achat.

La billetterie est ouverte mardi et mercredi de 13 h 30 à 17 h 30, et, durant le festival, de 13 h 30 à 23 h.

Le spectacle du groupe Salebarbes est fort attendu pour samedi. Le groupe était d’ailleurs sur la scène du Festival d’été de Québec lundi soir.

Meilleure vue

Le site pour l’édition 2025 a été configuré pour faciliter l’entrée, mais aussi pour offrir une meilleure vue sur la scène, avec la régie qui est reculée.

L’organisation aura le topo de la capacité maximale à la conclusion du montage du site. Généralement, c’est autour de 5 000 festivaliers.

Le comité pense « toper » la capacité maximale pour samedi, si la météo est favorable.

Le public devrait aussi être au rendez-vous pour les deux autres soirées musicales, avec notamment Marjo vendredi. Les gens demandaient à ce qu’elle revienne à la programmation, après avoir été contrainte d’annuler sa participation l’an passé.

Rappelons que Shauit, Jonathan Roy et Jérôme 50 fouleront la scène le premier jour, soit le 10 juillet.

Le natif de Sept-Îles Yvan Pedneault ouvrira la soirée de vendredi avec les Classiques de Queen, suivi de Marjo et des Shirley.

Samedi, place à We’re No Cowboys (groupe local interprétant des classiques country), Salebarbes et Blue Ridge Band.

La terrasse de la Microbrasserie La Compagnie accueillera sera aussi animée avec deux spectacles, celui de Ben et Dan ainsi que celui de Will Verreault.

En complément

Sur le site du Vieux-Quai en Fête, parmi les services offerts, il y aura un stationnement pour les vélos, opéré gracieusement par Mon Vélo, et des stations d’eau pour remplir vos gourdes.

Pour se remplir l’estomac, que ce soit sur une note salée ou sucrée en soirée, il y aura trois kiosques gourmands : la Légende du Cowboy – Foodtruck (poutine, burger et autres) et la cabane à chichis avec ses churros et autres plaisirs, en plus de la Fondation Husky qui vendra hot-dogs et grilled-cheese.

La zone familiale tiendra occupée petits et grands avec les jeux gonflables, glissades, eurobungy, courses, maquillage, jeux géants, défi-évasion et animations avec M. Gazon et Yaya. Le tout est à l’horaire jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 16 h. Dimanche, ce sera le party mousse de 11 h à 13 h.

Un dernier

À l’approche de son dernier VQEF comme coordonnateur, Christophe James, qui a récemment été nommé directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, se dit content que son nouvel employeur lui permette de terminer son mandat.

« J’ai eu un bon bras droit avec Ana (Paola Ortega) comme coordonnatrice adjointe et le CA est aussi impliqué. »

Il se dit ouvert à être bénévole pour les années à venir. « C’est une belle organisation avec une belle réputation à maintenir », a-t-il conclu.

Programmation détaillée : www.vqef.ca.