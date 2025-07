Politique municipale : dernier mandat pour Alain Charest à Baie-Comeau

Alain Charest, conseiller municipal du quartier Trudel de Baie-Comeau, ne sollicitera pas de nouveau mandat, après une carrière en politique municipale de plus de 10 ans.

Il prendra officiellement sa retraite de la politique municipale en novembre, après l’élection.

« J’ai eu une longue carrière avant ma carrière politique. Rendu à cette étape-ci, je n’ai pas l’ambition d’aller aussi loin dans ma carrière politique », mentionne-t-il.

Le Baie-Comois, qui a œuvré 35 ans dans le milieu de l’éducation, a réalisé trois mandats non consécutifs.

Son premier était en 2013. Il avait choisi de quitter son poste après deux mandats en 2021 pour les raisons de santé de sa conjointe. Il a ensuite été élu lors de l’élection partielle du quartier Trudel en février 2023, à la suite du départ de Serge Deschênes.

Il dit avoir « beaucoup appris » en occupant ce poste. Il raconte aussi qu’avoir participé activement dans le dossier du projet d’usine d’eau potable entre les deux secteurs, lors de son premier mandat, est une des réalisations dont il est le plus fier.

Départ d’Odette Lavigne

Au conseil de Baie-Comeau, notons que la conseillère Odette Lavigne, du quartier La Chasse, a aussi déclaré qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections municipales.

« En novembre, je quitte mes fonctions de conseillère municipale. J’ai beaucoup appris et je suis très reconnaissante d’avoir pu exercer cette fonction », a-t-elle écrit sur Facebook.

Mme Lavigne a été élue au sein du conseil à l’élection partielle de décembre 2023.

Choisir la politique municipale

« À l’automne, ça aura fait plus de 10 ans et demi que je suis conseiller », dit M. Charest. « Je suis heureux d’avoir fait ce travail. Aujourd’hui, on a un climat formidable à Baie-Comeau, mais choisir de venir en politique, c’est quelque chose d’exceptionnel dans les conditions actuelles. »

Pour le directeur général de la Ville, François Corriveau, « il y a du travail à faire pour rendre la tâche plus agréable ».

« Le climat s’est durci au Québec au cours des dernières années. Il y a aussi eu un effet avec la pandémie, on a vu plusieurs démissions à la grandeur du Québec », déclare-t-il.